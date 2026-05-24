Sắp thi đại học đến nơi vẫn chưa biết chọn ngành nào, hãy tự trả lời 7 câu hỏi này

Mỗi khi mùa tuyển sinh đại học cận kề, áp lực lớn nhất của nhiều học sinh không phải là khối lượng bài vở khổng lồ, mà là cảm giác mông lung trước câu hỏi: "Mình sẽ nộp hồ sơ vào ngành nào?". Đứng giữa hàng trăm mã ngành cùng hàng loạt lời khuyên từ gia đình, bạn bè và mạng xã hội, việc rơi vào trạng thái "khủng hoảng chọn ngành" là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Thay vì tiếp tục lo lắng hay chọn đại một cái tên theo xu hướng, việc dành ra một khoảng lặng để tự trả lời 7 câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn tìm thấy chiếc la bàn cho tương lai của chính mình.

1. Hoạt động nào khiến bạn quên đi thời gian khi thực hiện?

Hãy tạm quên đi những định nghĩa đao to búa lớn về "đam mê", bởi ở tuổi 18, không phải ai cũng may mắn xác định được đam mê cốt lõi của mình. Thay vào đó, hãy bắt đầu từ những biểu hiện đơn giản nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Đó có thể là lúc bạn say sưa thiết kế một slide thuyết trình, tỉ mẩn ngồi sửa một đoạn code bị lỗi, hay quên ăn quên ngủ để hoàn thiện một bài viết trên mạng xã hội. Những việc khiến bạn dồn hết sự tập trung mà không cảm thấy mệt mỏi chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thế mạnh và thiên hướng tự nhiên của bạn.

2. Nếu không chịu bất kỳ áp lực nào từ bố mẹ, bạn sẽ chọn ngành gì?

Một trong những rào cản lớn nhất khiến học sinh nghẹt thở trước kỳ thi đại học chính là kỳ vọng của gia đình. Nhiều bạn trẻ chọn ngành Y, ngành Luật hay Ngân hàng chỉ vì đó là mong muốn của phụ huynh, hoặc vì muốn nối nghiệp gia đình dù bản thân không hề có sự kết nối.

Việc thẳng thắn đối diện với câu hỏi này giúp bạn bóc tách được đâu là mong muốn thực sự của bản thân và đâu là áp lực từ bên ngoài. Chỉ khi bạn học bằng mục tiêu của chính mình, bạn mới có đủ nội lực để đi hết chặng đường dài phía trước.

3. Bạn chấp nhận chịu đựng kiểu áp lực nào trong công việc tương lai?

Không có bất kỳ một ngành nghề nào trên đời này là hoàn hảo và chỉ toàn màu hồng. Ngành nào cũng có những góc khuất và áp lực đặc thù mà bạn bắt buộc phải đánh đổi. Nếu chọn ngành Truyền thông hay Sự kiện, bạn phải chấp nhận việc giờ giấc đảo lộn và liên tục chạy đua với tiến độ. Nếu chọn ngành Công nghệ thông tin, bạn phải làm quen với việc ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính và đối mặt với những cơn đau đầu khi hệ thống gặp lỗi.

Việc hiểu rõ và sẵn sàng dung nạp mặt tối của một ngành nghề chính là biểu hiện của sự trưởng thành trong định hướng.

4. Những người xung quanh thường tìm đến bạn để nhờ giúp đỡ điều gì?

Góc nhìn của người ngoài đôi khi lại là tấm gương phản chiếu chính xác nhất về năng lực của bạn mà chính bạn cũng không nhận ra.

Hãy nhớ lại xem bạn bè thường nhờ bạn tư vấn chuyện tình cảm, nhờ bạn giải hộ những bài toán hóc búa, hay nhờ bạn lên ý tưởng cho các hoạt động của lớp? Nếu họ tìm đến bạn vì sự lắng nghe, có thể bạn có tố chất của ngành Tâm lý hay Nhân sự. Nếu họ tìm đến bạn vì sự logic, các ngành khối Kỹ thuật hay Phân tích dữ liệu có thể là nơi bạn thuộc về.

5. Bạn muốn làm việc trực tiếp với con người, với số liệu hay với máy móc?

Đây là câu hỏi cốt lõi để xác định môi trường làm việc lý tưởng cho bạn sau này. Một người hướng ngoại, thích giao tiếp và tràn đầy năng lượng khi được kết nối sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt nếu phải ngồi cả ngày để đối chiếu các con số trong văn phòng kế toán.

Ngược lại, một người thích sự yên tĩnh, tư duy logic sâu sắc sẽ phát huy tối đa năng lực khi làm việc độc lập với các dòng mã lệnh hoặc các bảng biểu. Xác định đúng đối tượng tương tác chính sẽ giúp bạn khoanh vùng được nhóm ngành phù hợp với tính cách của mình.

6. Tấm bằng bạn chọn có rào cản thay thế như thế nào trong kỷ nguyên AI?

Thị trường lao động hiện nay đang chứng kiến sự quét sạch của trí tuệ nhân tạo đối với những công việc mang tính chất lặp đi lặp lại hoặc xử lý dữ liệu đơn thuần. Khi chọn ngành ở thời điểm này, bạn buộc phải đặt nó vào bối cảnh 4-5 năm tới khi ra trường. Ngành học đó có đòi hỏi sự thấu cảm tinh tế giữa người với người, tư duy phản biện bậc cao hay khả năng xử lý tình huống phức tạp hay không? Nếu câu trả lời là có, đó chính là một tấm bùa hộ mệnh an toàn giúp bạn không bị công nghệ đào thải.

7. Bạn có sẵn sàng nỗ lực hết mình để trở thành người xuất sắc nhất trong ngành đó không?

Thực tế khốc liệt là không có ngành nào đảm bảo cho bạn một tương lai thất nghiệp, và cũng không có ngành nào chắc chắn mang lại cho bạn sự giàu sang nếu bạn chỉ học ở mức độ trung bình. Sự bão hòa hay cơ hội việc làm chỉ là những con số mang tính tham khảo trên mặt báo.

Tương lai của bạn được định đoạt bởi việc bạn có dám kỷ luật, có dám đổ mồ hôi và không ngừng thích nghi để đứng vào nhóm nhân sự chất lượng cao của lĩnh vực đó hay không. Nếu câu trả lời là có, thì bất kể đó là ngành học "hot" hay một ngành học kén người, bạn vẫn sẽ tìm được chỗ đứng vững chắc.

Kết

Chọn ngành vào đại học không phải là một quyết định một lần cho mãi mãi, mà là viên gạch đầu tiên trong hành trình tự khám phá bản thân. Định hướng nghề nghiệp là một quá trình liên tục dịch chuyển và tối ưu hóa dựa trên sự trưởng thành của bạn qua từng năm tháng.

Đừng quá hoảng loạn nếu ở tuổi 18 bạn chưa có một câu trả lời hoàn hảo cho mọi câu hỏi. Sự nỗ lực học hỏi, tinh thần dám dấn thân và một tư duy linh hoạt mới là những vũ khí tối thượng giúp bạn làm chủ tương lai của chính mình. Hãy lắng nghe bản thân một cách chân thành nhất, đặt bút chọn ngành bằng cả sự lý trí lẫn lòng quyết tâm, và tin rằng mọi sự nỗ lực kiên trì đều sẽ mang lại quả ngọt.