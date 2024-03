Sập hầm mỏ ở Trung Quốc, 2 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 29/3, khi các công nhân đang thi công đào đường hầm vận chuyển tại mỏ Cát Tuyền của Công ty TNHH Cổ phần Năng lượng Ký Trung thì nóc hầm bị sập khiến 2 công nhân bị mắc kẹt.

Hiện trường một vụ tai nạn hầm mỏ khác ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Nguồn:Tân hoa xã)

Theo Tân Hoa xã, sau khi vụ tai nạn xảy ra, mỏ Cát Tuyền lập tức triển khai kế hoạch ứng cứu khẩn cấp, tổ chức nhân sự tại chỗ thực hiện công tác cứu nạn và thông báo cho cơ quan chức năng. Lãnh đạo tỉnh, thành phố và doanh nghiệp đã có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng y tế, cứu hộ và công an cũng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác liên quan.

Đến chiều tối qua (30/3), công tác cứu hộ đã hoàn tất, tuy nhiên, 2 người mắc kẹt trong đường hầm đã tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra và công tác khắc phục hậu quả được tiến hành một cách có trật tự.

Thời gian gần đây, tại Trung Quốc liên tục xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến khai thác mỏ, gây thiệt hại đến người và của. Trước đó vào ngày 11/3, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại mỏ than Tạ Kiều thuộc chi nhánh công ty than của Tập đoàn Năng lượng Hoài Hà ở tỉnh An Huy đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.