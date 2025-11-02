Sập cầu dân sinh ở Quảng Ngãi, cả người và xe máy rơi xuống nước

Sáng 2/11, thông tin từ UBND xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sập cầu .

Theo đó, khoảng 5h15 cùng ngày, nhiều người dân hốt hoảng khi chứng kiến cầu Cây Sung (thuộc thôn Phước An) đổ sập.

Cầu Cây Sung đổ sập khiến 250 hộ dân bị cô lập.

Thời điểm này, một số phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó, có một người bị rơi xuống nước nhưng đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn xe máy vẫn chưa được tìm thấy.

Cầu Cây Sung có chiều dài 12m, chiều ngang 5m, nối 3 xóm ở thôn Phước An gồm: Châu Lộc, Châu Bình và Châu Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Minh có mặt tại hiện trường, giăng dây cảnh báo và tổ chức túc trực cấm các loại phương tiện di chuyển qua khu vực cầu nhằm đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo xã Bình Minh đang chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời cũng như tìm phương án bảo đảm lưu thông bằng phương tiện ghe, cano để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho 250 hộ dân đang bị cô lập.

Lực lượng chức năng giăng dây, cấm phương tiện di chuyển qua cầu.

Những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 316,6mm, Trà Phú (xã Đông Trà Bồng) 298,2mm, Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 297mm, Bình Đông (xã Trà Bồng) 264mm, Quảng Ngãi (xã Nghĩa Lộ) 261mm, Sơn Giang (xã Sơn Linh) 203,6mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trong tỉnh đã đạt mức gần bão hòa trên 85%, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại khu dân cư.