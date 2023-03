Sao Việt có con nhờ thụ tinh ống nghiệm: An Nguy lên chức mẹ với người yêu đồng giới, 1 Á hậu chi hơn 1 tỷ đồng

Diễn viên Minh Hằng

Minh Hằng và ông xã doanh nhân chính thức về chung một nhà vào tháng 6/2022. Sau 9 tháng kết hôn, cặp đôi hạnh phúc thông báo có con đầu lòng vào ngày 3/3. Nữ diễn viên mới đây đã chia sẻ cô sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. "Chồng ủng hộ việc tôi chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai theo ý muốn. Tuổi tôi cũng không còn trẻ để có thể chờ đợi lâu hơn", Minh Hằng chia sẻ.

Cô cho biết cảm xúc khi biết tin mang thai vừa lo lắng, hạnh phúc, hoang mang vì có nhiều bỡ ngỡ. Minh Hằng từng có nỗi sợ kết hôn và sinh con: "Tôi biết để trở thành một người mẹ không phải là chuyện đơn giản. Tôi thấy bạn bè mình chăm con đến mức trầm cảm, rồi mất luôn cả sự nghiệp. Điều đó bày ra trước mắt khiến tôi lo sợ. Tuy nhiên, khi gặp đúng người thì nỗi sợ của tôi đã được xoa dịu". Hiện tại cô hạnh phúc vì có sự xuất hiện của con đầu lòng. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ cảm thấy may mắn vì luôn có ông xã cạnh bên, quan tâm và chăm sóc.

Nữ diễn viên xúc động chia sẻ hành trình mang thai đầy khó khăn

Minh Hằng cho biết lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vì muốn chủ động trong việc làm mẹ

Á hậu Diễm Châu

Diễm Châu được biết đến với danh hiệu là Á hậu Áo dài của cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Không chỉ là Á hậu xinh đẹp, Diễm Châu còn là nữ diễn viên quen mặt của các bộ phim Cô gái xấu xí, Nàng dâu bất đắc dĩ,...

Vào tháng 11/2021, Diễm Châu khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai hình ảnh cặp đôi song sinh là 2 bé gái có tên thân mật: Clara và Jolie. Theo Á hậu chia sẻ, để có được hai ái nữ xinh xắn, cô đã trải qua hành trình thụ tinh nhân tạo với chi phí lên đến 1,4 tỷ đồng. Người đẹp chia sẻ, cô đã tìm hiểu rất kỹ phương pháp này và có sự chuẩn bị về mặt tài chính.

Về lý do chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm, Diễm Châu do rất yêu trẻ con nhưng công việc bận rộn, không có thời gian để hẹn hò. Phương pháp này đáp ứng được tiêu chí con có ngoại hình xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng. Ban đầu, Diễm Châu dự định sẽ tốn khoảng 40.000 USD (khoảng 900 triệu đồng) nhưng vì dịch bệnh, chi phí cách ly phát sinh nên cô phải chi khoảng 60.000 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Diễm Châu từng hạnh phúc chia sẻ: "Cảm ơn 'món quà' đã đến bên mẹ, giúp mẹ học cách yêu thương, học cách chia sẻ, học lo lắng, học kiên nhẫn. Cảm ơn các con đã cho mẹ một đời đầy ý nghĩa, giúp mẹ hiểu được mục tiêu của đời mình, đã tặng mẹ những gia vị tuyệt hảo nhất để 'món ăn cuộc đời' của mẹ trở nên đậm đà, hoàn hảo".

Diễm Châu lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo với mức chi phí 1,4 tỷ đồng để chào đón 2 ái nữ xinh xắn

Hiện tại, người đẹp là mẹ đơn thân của 5 nhóc tỳ

Ca sĩ Thanh Ngọc

Thanh Ngọc là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc Mắt Ngọc nổi tiếng một thời. Cô lên xe hoa vào năm 2011, tuy nhiên cặp đôi phải 8 năm sau đó mới có con. Thời gian đầu về chung một nhà, Thanh Ngọc và chồng chưa có dự định có thêm thành viên mới. Tuy nhiên, sau đó cô đã phát hiện ra bản thân gặp vấn đề về sức khoẻ. Thanh Ngọc từng chia sẻ buồng trứng dự trữ của cô ít nên rất khó để mang thai tự nhiên. Thời điểm đó, vợ chồng nữ ca sĩ phải cùng nhau điều trị theo phác đồ của bác sĩ để sớm có con.

Thanh Ngọc từng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn: "Tổng cộng, tôi kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm. Có lúc tôi cũng đậu thai nhưng rồi lại không có duyên với con. Bé Ủn là cái phôi cuối cùng. Khi thử que lên 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Sau đó, suốt trong thai kỳ, không lúc nào tôi không lo lắng". Thậm chí, chân của cô còn bị teo nhỏ do không vận động suốt nhiều tháng để nằm dưỡng thai. Sau đó, nữ ca sĩ chào đón con đầu lòng ở tuần thứ 31. Hiện tại, ca sĩ Thanh Ngọc đang có cuộc sống viên mãn cùng chồng bác sĩ và con trai.

Sau 8 năm kết hôn, Thanh Ngọc và chồng hạnh phúc khi biết cô đang mang thai con đầu lòng

Do buồng trứng dự trữ ít và khó mang thai tự nhiên, cô đã phải kích trứng và thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình mang thai, nữ ca sĩ gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ

Vlogger An Nguy

An Nguy là một hot vlogger đời đầu, được rất nhiều người yêu thích. Sau ồn ào với diễn viên Kiều Minh Tuấn, An Nguy bất ngờ vắng bóng khỏi làng giải trí và sang Mỹ. Đến tháng 12/2020, nữ vlogger đình đám gây bất ngờ khi đăng ảnh bụng to vượt mặt bên người yêu đồng giới Alex Nguyễn. Cặp đôi đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Sau một năm, An Nguy đã hạ sinh một nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu. Nữ vlogger từng chia sẻ hành trình 1 năm chờ thụ thai thành công là cả một phép màu. Được biết, ái nữ có tên gọi Thiên Ý và tên ở nhà là bé Bay.

An Nguy từng hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống làm mẹ: "Đây là lần đầu tiên làm mẹ nên tôi không tiếc gì cả, mua rất nhiều đồ cho con. Tôi 'tàu ngầm' ở rất nhiều group mẹ bỉm sữa và xem vlog của các YouTuber chia sẻ về chuyện làm mẹ và mua theo những gì người ta khuyên. Có nhiều món đồ tôi cần nhưng cũng có nhiều đồ tôi không cần dùng đến, mua về xong rất tiếc tiền".

Hiện tại, ái nữ nhà An Nguy là một trong số nhóc tỳ được khán giả yêu thích. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của bé Bay trên mạng xã hội. Nhóc tỳ gây đốn tim người hâm mộ vì vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương.

An Nguy và người yêu đồng giới Alex Nguyễn hạnh phúc chào đón con đầu lòng vào tháng 12/2020