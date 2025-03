Sao phim "Sex Education" U60 sở hữu làn da căng mướt, vóc dáng nuột nà, tinh thần thông thái: Bắt đầu ngày mới bằng thiền, viết ra những điều mà bản thân thấy biết ơn

Biểu tượng sắc đẹp, tài năng và bản lĩnh của Hollywood

Gillian Anderson (SN 1968) là một nữ diễn viên, nhà văn, nhà hoạt động người Mỹ và là gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu.

Bà gây tiếng vang từ thập niên 90 với vai đặc vụ FBI Dana Scully trong loạt phim huyền thoại “The X-Files”. Vai diễn đã đưa tên tuổi bà lên hàng ngũ ngôi sao và trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Không dừng lại ở đó, Anderson tiếp tục khẳng định tài năng với những vai diễn mang tính biểu tượng. Bà đã giành giải Quả cầu vàng 2021 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân ấn tượng thành cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong bộ phim “The Crown”.

Không chỉ vậy, nữ diễn viên sinh năm 1968 còn chinh phục khán giả với vai chuyên gia tâm lý trong seri phim đình đám “Sex Education”.

Sự nghiệp của Gillian Anderson là minh chứng rõ nét cho tài năng biến hóa đa dạng, sự tinh tế và chiều sâu trong từng vai diễn.

Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh, Gillian Anderson còn là một nhà văn và nhà hoạt động tích cực. Bà đồng tác giả cuốn WE: A Manifesto for Women Everywhere (2017), và Want – một tuyển tập về những khao khát thầm kín của phụ nữ, nhằm khuyến khích sự cởi mở và chấp nhận bản thân.

Bên cạnh đó, Anderson cũng hết lòng vì cộng đồng. Bà là người phát ngôn danh dự của Neurofibromatosis Network và đồng sáng lập tổ chức South African Youth Education for Sustainability (SAYes), góp phần hỗ trợ giáo dục cho thanh thiếu niên kém may mắn.

Với tài năng, sự cống hiến và tinh thần không ngừng đổi mới, Gillian Anderson không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Bí quyết giữ gìn tuổi xuân, luôn xinh đẹp và quyến rũ

Một trong những bí quyết quan trọng nhất giúp Gillian Anderson duy trì vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy năng lượng chính là thiền định.

Dù bận rộn với lịch trình quay phim dày đặc, bà vẫn luôn dành thời gian để thiền và thư giãn vào mỗi buổi sáng.

Bà từng chia sẻ với New Beauty rằng: "Tôi bắt đầu ngày mới bằng thiền. Chỉ cần dậy sớm vài phút trước khi các con thức giấc để tĩnh tâm, tôi đã cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt".

Thiền không chỉ giúp bà giữ vững tinh thần minh mẫn mà còn cân bằng cảm xúc, xua tan căng thẳng. Anderson từng thừa nhận rằng bà đã trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng tâm lý trong quá khứ, nhưng chính thiền định đã giúp bà lấy lại sự kiểm soát và làm chủ cuộc sống.

Hơn thế, dù đã gần 60, Gillian Anderson vẫn giữ được làn da căng mịn, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Bí quyết của bà không nằm ở những liệu pháp làm đẹp phức tạp hay các sản phẩm xa xỉ, mà chủ yếu đến từ một chế độ chăm sóc da khoa học, đơn giản nhưng hiệu quả.

Anderson luôn ưu tiên những sản phẩm dưỡng da giúp cấp ẩm và duy trì độ đàn hồi. Bà tin rằng một làn da khỏe mạnh không chỉ đến từ mỹ phẩm mà còn từ việc chăm sóc đều đặn và lối sống lành mạnh.

Một trong những sản phẩm không thể thiếu trong chu trình dưỡng da hàng ngày của bà là Laura Mercier Tinted Moisturizer - loại kem dưỡng ẩm có màu giúp da luôn mềm mại, tự nhiên và tươi tắn.

Anderson cũng rất ưa chuộng các sản phẩm từ Sarah Chapman Skinesis - thương hiệu nổi tiếng với các dòng sản phẩm làm sạch và cấp ẩm chuyên sâu. Đối với cơ thể, bà sử dụng kem dưỡng thể từ Dr. Organic để giữ cho làn da luôn mịn màng, không bị khô ráp, đặc biệt là trong những ngày thời tiết hanh khô.

Không chỉ chú trọng đến chăm sóc da từ bên ngoài, Anderson còn rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Bà không theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt nào mà ưu tiên những thói quen ăn uống lành mạnh.

Thực đơn hàng ngày của bà hạn chế tinh bột và tập trung vào các loại thực phẩm sạch, giàu dưỡng chất như rau xanh, protein từ thịt cá và các loại hạt. Anderson tin rằng việc cung cấp đủ vitamin và khoáng chất tự nhiên từ thực phẩm giúp làn da sáng khỏe và cơ thể tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, bà cũng không đặt ra những quy tắc quá khắt khe với bản thân. Anderson cho rằng việc tận hưởng những món ăn yêu thích một cách cân bằng mới là chìa khóa để duy trì sức khỏe và tinh thần thoải mái. Với bà, sự trẻ trung không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn từ sự thư thái trong tâm hồn - điều mà một lối sống cân bằng và không áp lực mang lại.

Gillian Anderson tin rằng thái độ sống tích cực chính là chìa khóa để duy trì sự trẻ trung và hạnh phúc. Mỗi tối, bà dành thời gian viết ra những điều khiến mình biết ơn, dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé trong ngày.

Thói quen này không chỉ giúp duy trì tâm lý tích cực mà còn là cách hiệu quả để giảm căng thẳng và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất của cuộc sống.

Bà cũng bắt đầu tham gia trị liệu tâm lý từ năm 14 tuổi, và điều này đã giúp bà hiểu rõ bản thân hơn, học cách đối diện với những thử thách và vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Bà tin rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần quan trọng không kém gì việc chăm sóc cơ thể, và tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia không phải dấu hiệu của sự yếu đuối mà là một bước tiến mạnh mẽ để làm chủ cuộc sống.