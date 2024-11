Sao phim "Sex and the City" U60 sở hữu sắc vóc vạn người mê: Bí quyết từ 2 kiểu ăn uống hoàn toàn khác biệt

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng dường như không ảnh hưởng mấy đến vẻ ngoài của siêu mẫu nổi tiếng Heidi Klum. Sau ba thập kỷ hoạt động trong làng thời trang và giải trí, Heidi vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ như thuở đôi mươi.

Không chỉ là một siêu mẫu, doanh nhân và người dẫn chương trình người Đức – Mỹ, Heidi Klum còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim đình đám. Có thể kể đến như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và đặc biệt là Sex and the City.

Nhan sắc Heidi thời trẻ và bây giờ không có quá nhiều sự khác biệt.

Trong phim "Sex and the City", Heidi xuất hiện trong tập 2, phần 4, với vai diễn chính mình – một siêu mẫu tỏa sáng trên sàn catwalk trong show thời trang có sự tham gia của nhân vật chính Carrie Bradshaw. Ngay cả trong những cảnh quay cùng các diễn viên nổi tiếng, Heidi vẫn gây ấn tượng bởi thần thái chuyên nghiệp và sắc vóc hoàn hảo.

Dù đã bước sang tuổi ngoài 50, Heidi vẫn giữ được vóc dáng và vẻ đẹp trẻ trung như khi mới 25 tuổi. Cô từng chia sẻ với truyền thông: "Trong thâm tâm, tôi cảm thấy như mình mới 25 tuổi. Chồng tôi 33 tuổi và tôi biết mình có nhiều năng lượng hơn anh ấy".

Làm sao để luôn xinh đẹp, khỏe mạnh ở tuổi 50 như Heidi là thắc mắc của nhiều người. Với chiều cao gần 1m8, Heidi luôn tuân thủ chế độ ăn uống và luyện tập nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng, sức khỏe. Người đẹp tiết lộ bản thân có 2 thói quen ăn uống vô cùng khác biệt.

2 kiểu ăn uống hoàn toàn khác biệt giúp sao phim "Sex and the City" 51 tuổi sở hữu sắc vóc vạn người mê

1. Uống sinh tố mỗi ngày: Bí quyết cung cấp năng lượng từ thiên nhiên

Heidi Klum tin rằng, trái cây và rau xanh là chìa khóa quan trọng để duy trì sức khỏe, làn da rạng rỡ. Từ năm 2013, cô quyết tâm uống một ly sinh tố rau củ quả mỗi sáng, biến điều này thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

"Để đảm bảo tiêu thụ đủ rau và trái cây, tôi chọn cách kết hợp chúng vào ly sinh tố buổi sáng. Đây là thói quen mà cả tôi và các con đều yêu thích", Heidi chia sẻ với Shape.

Một ly sinh tố của Heidi thường bao gồm:

- Rau lá xanh: Cải bó xôi hoặc cải kale, giàu chất xơ và vitamin A, C.

- Trái cây: Chuối, táo hoặc dâu tây để cung cấp năng lượng và hương vị.

- Hạt và siêu thực phẩm: Như hạt chia hoặc bột matcha, giúp tăng cường dưỡng chất.

Một bài đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (2020) cho thấy, tiêu thụ sinh tố rau củ quả hàng ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm và mang lại làn da khỏe mạnh.

2. Nhịn ăn gián đoạn – quy tắc “không ăn sau 6 giờ tối”

Ngoài việc bắt đầu ngày mới với ly sinh tố bổ dưỡng, Heidi Klum còn áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn để tối ưu hóa quá trình tiêu hóa và hỗ trợ giữ dáng.

Cô tiết lộ: "Bữa ăn cuối cùng của tôi thường vào lúc 6 giờ tối. Tôi ăn cùng các con để tạo thói quen lành mạnh. Khi ăn sớm hơn, cơ thể bạn sẽ có đủ thời gian tiêu hóa trước khi nghỉ ngơi, điều này rất tốt cho sức khỏe".

Phương pháp nhịn ăn gián đoạn mà Heidi áp dụng không chỉ giúp cô duy trì cân nặng ổn định mà còn hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và giảm nguy cơ các bệnh mãn tính.

Một nghiên cứu công bố trên Cell Metabolism (2018) cho thấy, nhịn ăn gián đoạn có thể cải thiện chức năng trao đổi chất, giảm viêm và tăng tuổi thọ. Điều này lý giải tại sao Heidi, dù đã ngoài 50, vẫn duy trì mức năng lượng đáng ngưỡng mộ, thậm chí còn "cảm thấy như mình mới 25 tuổi".