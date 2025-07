Sao nữ Vbiz “mang nguyên cả cái nhà” trong chuyến đi đầu tiên của con, bao mẹ bỉm sữa gật gù, đồng cảm

Mới đây, Diễm My 9X đăng tải ảnh chia sẻ về chuyến đi đầu tiên của con trai. Được biết, vợ chồng người đẹp phim Gái già lắm chiêu đưa con đi du lịch ở Vũng Tàu. Cô hài hước chia sẻ: "Chuyến đi đầu tiên của con. Mang nguyên cái nhà theo vẫn thấy không đủ".

Bức ảnh chia sẻ của Diễm My 9X nhận về đông đảo lượt "like" và bình luận trên mạng xã hội. Đa phần các mẹ bỉm sữa đều đồng cảm. Họ cho biết, trước mỗi chuyến đi thường chuẩn bị rất nhiều quần áo, đồ đạc, phụ kiện cho con nhưng vẫn cảm thấy… không đủ.

Diễm My "mang nguyên cả cái nhà" trong chuyến đi đầu tiên của con trai.

Trước chia sẻ của mẹ bỉm một con, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bình luận: "Thật đồng cảm".

Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng cho biết thêm: "Nhà chị mỗi lần đi du lịch cũng vậy đó".

Các mẹ bỉm Vbiz đồng cảm với Diễm My.

Diễm My cập nhật về chuyến đi đầu tiên của con trai.

Diễm My 9X sinh năm 1990 tại TP HCM, đóng phim từ 5 tuổi, làm mẫu ảnh hồi tuổi teen và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô đóng các phim Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ ...Cô kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào tháng 12/2023.

Vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, vợ chồng diễn viên Diễm My 9X khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc bế em bé trong căn biệt thự ở quận 7, kèm lời báo tin "mẹ tròn con vuông".

Trong bức ảnh đăng trên Facebook, Diễm My và ông xã – doanh nhân Vinh Nguyễn – diện áo dài truyền thống, ánh mắt đầy yêu thương khi ngắm nhìn em bé đang say ngủ trong vòng tay bố. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ: "Tết năm nay lạ lắm. Mong năm mới dịu dàng và bình an với tất cả chúng ta."

Vinh Nguyễn cũng đăng tải hình ảnh gia đình nhỏ, gửi gắm lời chúc đầu năm: "Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Đây là cái Tết đầu tiên của chúng tôi bên niềm vui bé nhỏ. Gửi mọi người nhiều yêu thương từ nhà họ Nguyễn." Một nguồn tin tiết lộ, Diễm My đã sinh con trai khoảng một tuần trước Tết.

Trong thời gian đầu thai kỳ, vợ chồng cô vẫn tranh thủ du lịch nhiều nơi, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Dù mang thai, Diễm My vẫn giữ lối sống năng động, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang và thương hiệu lớn. Cô từng chia sẻ: "Tôi và em bé đều khỏe. Hành trình mang bầu của tôi như bao người mẹ khác, không có gì quá đặc biệt."

Diễm My xinh đẹp khi mang bầu.

Vợ chồng Diễm My chụp ảnh kỷ niệm khi cô mang bầu.

Sinh ra trong một gia đình thiếu hạnh phúc, Diễm My thấu hiểu sâu sắc những tổn thương tâm lý tuổi thơ có thể gây ra và sự cần thiết của hành trình chữa lành. Cô và chồng luôn tâm niệm sẽ xây dựng cho con môi trường đầy ắp yêu thương, nơi cha mẹ yêu nhau và yêu con cái, để con lớn lên trong sự đủ đầy về cảm xúc và lòng biết ơn. Cô hy vọng các con sau này sẽ có tuổi thơ hạnh phúc hơn chính mình năm xưa.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn vào cuối năm 2023, Diễm My tạm gác công việc diễn xuất để tập trung chăm lo cho tổ ấm. Trong một bài phỏng vấn, cô tâm sự: "Tôi đã dành 10 năm cho công việc. Nghĩ lại những lúc để mẹ ở nhà một mình, tôi thấy rất ân hận. Giờ có chồng, tôi không muốn anh ấy cảm thấy cô đơn. Vừa kết hôn, tôi chưa thể bỏ gia đình để mải mê đóng phim được. Giai đoạn này, tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình."