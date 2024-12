Sao nữ U50 phim "Sex is Zero" lấy chồng kém 18 tuổi: Luôn lo sợ mình qua đời trước, làm một việc để đề phòng ông xã có vợ mới

Mỹ nhân phim Sex is Zero - Ham So Won từng gây xôn xao dư luận vì cuộc hôn nhân với chàng trai người Trung Quốc - Trần Hoa. Ham So Won sinh năm 1976, ông xã kém cô 18 tuổi, khoảng cách tuổi tác khiến chuyện tình của hai người từng bị gia đình phản đối dữ dội, dư luận dị nghị nhưng họ vẫn bất chấp để đến với nhau.

Dù vậy, mỹ nhân phim Sex is Zero cũng từng thú nhận về nỗi lo khi bản thân đã ở độ tuổi U50 nhưng chồng thì chưa đầy 30 tuổi. Trong chương trình "Are You Eating Well" phát sóng năm 2020, Ham So Won giãi bày: "Chồng tôi mới 27 tuổi thôi, còn 3 năm nữa mới chính thức bước sang độ tuổi 30. Nếu tôi chẳng may qua đời trước, anh ấy vẫn có thể tái hôn với người phụ nữ khác".

Nữ diễn viên phim Sex is Zero lo lắng về việc chồng trẻ sẽ tái hôn và vợ mới của chồng sẽ đối xử không tốt với con gái của cô. Chính vì thế, cô đã mua cho con gái của mình một gói bảo hiểm kéo dài 100 năm để đề phòng bất trắc.

Người đẹp phim Sex is Zero và chồng kém 18 tuổi

Tuy nhiên, tháng 8/2024, Ham So Won đã chính thức xác nhận ly hôn chồng trẻ trên livestream. Cô cho biết hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên quyết định ly hôn để đảm bảo cho con gái có được cuộc sống tốt hơn. Dù ly hôn nhưng sao nữ phim Sex is Zero vẫn cho chồng cũ sống chung nhà với mình để thực hiện trách nhiệm làm cha.

Nhiều khán giả nghi ngờ việc ly hôn lại là một chiêu trò gây sự chú ý, bởi trước đó Ham So Won đã nhiều lần bất chấp chỉ trích mà làm những hành động giúp tên tuổi của mình xuất hiện trên truyền thông.