Sao nữ U50 đóng phim 18+ khiến cả nhà chồng náo loạn, 1 thành viên có phản ứng quá bất ngờ

Vừa qua, bộ phim At the Moment (Vào Giờ Phút Này) đã chính thức lên sóng Netflix, khiến khán giả vô cùng thích thú bởi sưu tập những câu chuyện tình yêu đô thị hấp dẫn. Trong đó, tập phim của "Tiểu S" Từ Hy Đệ gây chú ý bởi nhiều cảnh nóng, thế nhưng càng dở khóc dở cười hơn là những chia sẻ của nữ diễn viên về gia đình khi cô quyết định tái xuất bằng dự án "cháy" thế này.

Trong bài đăng mới nhất trên trang Instagram cá nhân, Từ Hy Đệ đã có những chia sẻ khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao. Bên cạnh bức ảnh khoe mặt mộc của mình, Từ Hy Đệ còn chia sẻ về phản ứng của gia đình cô, đặc biệt là nhà chồng khi cô có nhiều cảnh nóng trong At the Moment.

Từ Hy Đệ viết: "Tôi hỏi bố chồng rằng ông có xem phim mới của tôi chưa. Ông liền giơ ngón cái lên, khen rằng 'Hay lắm!'. Tôi mới hỏi tiếp là bố không xấu hổ khi xem con gái đóng phim vậy sao, thì ông trả lời rằng phim là phim, đời là đời. Vậy là tôi 'vượt ải' bố chồng luôn rồi!".

Từ Hy Đệ khoe phản ứng của bố chồng về phim mới của cô

Những chia sẻ của Từ Hy Đệ khiến khán giả vô cùng dở khóc dở cười. Hiện tại, bài đăng trên Sohu cũng đã đạt mốc 1,5 triệu lượt đọc, chứng tỏ sự trở lại lần này của Từ Hy Đệ trên màn ảnh đang được quan tâm rộng rãi.

Trước đó tại họp báo ra mắt At the Moment, Từ Hy Đệ tiết lộ rằng việc cô trở lại màn ảnh với nhiều cảnh nóng khiến cả gia đình xôn xao. Trước khi gật đầu nhận lời đóng phim từ Lâm Tâm Như, nàng Tiểu S phải hỏi ý kiến 2 người là ông xã và mẹ chồng. Điều bất ngờ là ông xã của cô gật đầu không hề do dự, còn mẹ chồng phải suy nghĩ một thời gian thì mới cho phép cô.

Ngoài ra, gia đình Tiểu S thực chất có người phản đối, tức giận khi cô đóng phim 18+, đó là các cô con gái. Cô cả Elly Hứa Hy Văn từng đăng ảnh mẹ hôn bạn diễn lên Instagram Story và chê bai, trong khi cô út Alice còn phê bình mẹ "kiếm cớ ngoại tình" bằng việc đóng phim nhạy cảm. Ngoài ra, chị gái Từ Hy Viên cũng có lời dành cho em, dọa rằng "Nếu Tiểu S thắng giải Kim Chung vì phim này, tôi sẽ trừ khử nó!".

Trong At the Moment, Từ Hy Đệ đóng cặp với bạn diễn kém 4 tuổi Ngô Khảng Nhân. Câu chuyện của nhân vật do Từ Hy Đệ thể hiện rơi vào tình yêu với Đình Vũ (Ngô Khảng Nhân), sau khi chồng của cô và vợ của Đình Vũ qua lại lén lút với nhau. Cả hai có nhiều cảnh thân mật, nóng bỏng trong phim, song cũng được đánh giá cao nhờ câu chuyện thực tế, trần trụi về hôn nhân và ngoại tình.