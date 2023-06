Sao nữ được Trường Giang nâng đỡ có sự nghiệp thăng hạng, diện mạo lột xác hậu nghi vấn can thiệp thẩm mỹ

Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989, cô xuất thân từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Thời điểm còn hoạt động tại sân khấu, cô cùng Trường Giang, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên,... tạo nên thế hệ diễn viên trẻ đầy triển vọng. Cho đến sau này, khi tách ra hoạt động đơn lẻ, dù mỗi người một hướng đi nhưng ai cũng gặt hái nhiều thành công và để lại ấn tượng trong lòng công chúng.

Với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh và không kém sự lầy lội, Lâm Vỹ Dạ là bạn diễn ăn ý của Trường Giang ở khắp các sân khấu lớn nhỏ. Cho đến năm 2016, sau khi tham gia Đấu Trường Tiếu Lâm, cái tên Lâm Vỹ Dạ mới nhận được nhiều sự chú ý. Dần dà, nữ diễn viên được nhiều NSX tin tưởng, "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều chương trình đình đám.

Lâm Vỹ Dạ là diễn viên xuất thân từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới

Sau này, cô trở thành bạn diễn ăn ý của Trường Giang ở các sân khấu lớn nhỏ

Lâm Vỹ Dạ gây chú ý với vai trò phó phòng khó tính, oái oăm nhưng không kém phần hài hước tại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Với những kinh nghiệm tích lũy, Lâm Vỹ Dạ được mời làm huấn luyện viên cho chương trình Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí. Không những vậy, cô còn tham gia đóng phim truyền hình lẫn web-drama đình đám. Cô cũng trở thành mảnh ghép không thể thiếu tại chương trình 7 Nụ Cười Xuân. Có thể thấy những năm gần đây, sự nghiệp của Lâm Vỹ Dạ đã thăng hạng nhanh chóng.

Lâm Vỹ Dạ là gương mặt quen thuộc ở mảng gameshow

Để có được như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực và cố gắng từ bản thân thì Lâm Vỹ Dạ còn được động viên, nâng đỡ từ "Mười Khó". Trong một lần chia sẻ về chặng đường nghệ thuật, Lâm Vỹ Dạ bộc bạch: "Tôi vô cùng mang ơn anh Giang. Anh Giang là người anh bên cạnh tôi từ ngày còn học trong trường Sân khấu. Sau này khi công việc của anh tốt hơn, có vị trí hơn trong nghề, anh lôi tôi đi cho bằng được vì thấy tiếc cho tôi. Anh Giang nói: 'Đi theo anh, đi đi Dạ, phải làm mới có tiền nuôi con'".

Trường Giang là người động viên, giúp đỡ Lâm Vỹ Dạ tiếp tục với nghiệp diễn

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Lâm Vỹ Dạ còn có tổ ấm viên mãn bên Hứa Minh Đạt. Hiện tại, cả hai có 2 cậu con trai lớn phổng phao và cũng thường xuyên cùng bố mẹ xuất hiện trên sóng truyền hình. Trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng thỉnh thoảng chia sẻ về cuộc sống gia đình và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khoảnh khắc đời thường hạnh phúc.

Gia đình viên mãn của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt

Ở tuổi 34, Lâm Vỹ Dạ cũng được khen ngợi vì nhan sắc ngày càng thăng hạng. Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện với hình ảnh sắc sảo, trẻ trung. Màn lột xác về ngoại hình của mẹ 2 con khiến nhiều người bất ngờ, song cũng có nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã can thiệp "dao kéo" để đẹp hơn. Tuy nhiên, trước nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Lâm Vỹ Dạ thẳng thắn:

"Tôi vừa xuống 9kg thì không khác mới là lạ. Tôi giảm cân trong vòng 2 tháng để tham gia 2 show mới với vai trò MC và để cơ thể khỏe khoắn, linh hoạt hơn. Ốm là tự nhiên đẹp hà, nên không có chuyện giải phẫu thẩm mỹ đâu, tôi thấy hài lòng với gương mặt của mình và anh Đạt cũng thích gương mặt tự nhiên của tôi.

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tôi giảm cân, chắc là do lần này vừa giảm cân vừa cắt tóc hơi ngắn xíu nên khán giả thấy khác lạ. Đa phần các hình ảnh mà tôi đăng trên trang cá nhân hay page chính thức đều do bạn make up riêng tự chụp và photoshop. Mà chắc photoshop hơi quá tay xíu cho nên mới có sự hiểu lầm như vậy. Đọc bình luận mà tôi cười quá trời. Nhưng cũng không quên nhắc bạn ấy bớt photoshop lại".

Trước đây Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với gương mặt tròn trịa, vóc dáng nền nã

Tuy nhiên gần đây cô đã lột xác với vẻ đẹp sắc sảo và trẻ trung hơn. Nữ diễn viên chia sẻ đây là thành quả sau quá trình nỗ lực giảm cân

Đứng cạnh "ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn gây ấn tượng và tỏa sáng theo cách riêng

Ảnh: Tổng hợp