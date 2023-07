Sao nổi tiếng bị trộm đột nhập, lấy cắp hơn 1 triệu USD

Theo Page Six, nhà thiết kế Tina Knowles - mẹ của Beyoncé - là nạn nhân của vụ trộm thiệt hại hơn 1 triệu USD và nhiều đồ trang sức bị đánh cắp. Cơ quan thực thi pháp luật nói với TMZ rằng két sắt chứa đồ đạc có giá trị mất tích trong căn nhà ở Los Angeles, Mỹ.

Vụ đột nhập được phát hiện vào giữa tuần, lúc đó bà Knowles không có mặt ở nhà. Cảnh sát đang nói chuyện với hàng xóm để tìm thêm manh mối.

Trước đó không lâu, một người đàn ông lạ mặt đột nhập nhà, gây rối, làm hư hỏng tài sản của bà Tina Knowles. Hồi tháng 4, nhà chức trách nhận được cuộc gọi của bà, thông báo ai đó đang cố ném đá và làm hư hỏng hòm thư trước cửa.

Bà Tina Knowles và con gái Beyoncé.

Theo nguồn tin, nghi phạm của các vụ việc đều có hành vi thất thường. Bà Knowles nhiều lần từ chối nộp đơn kiện vì không muốn phiền phức.

Dưới phần bình luận, một số khán giả cho rằng an ninh tại khu nhà cho người nổi tiếng ở Hollywood quá kém: "Không phải những nơi thế này an ninh nên thắt chặt hơn sao?", "Đến lúc phải thuê đội an ninh lớn rồi"...

Số khác lại cho rằng việc để nhiều tiền mặt trong nhà là không an toàn, một triệu USD không phải là con số nhỏ: "Ai lại để tiền mặt nhiều trong người thế kia, định mời trộm vào nhà hay sao?", "Người nổi tiếng thường bị trộm cướp để ý, đừng để tiền trong người nhiều đến thế"...

Tina Knowles sinh năm 1954, là nhà thiết kế thời trang, doanh nhân Mỹ. Thời gian đầu hai con gái nổi tiếng đi hát (Beyoncé và Solange Knowles), bà thiết kế phục trang cho con. Sau đó bà thành công với thương hiệu thời trang riêng, mở thương hiệu làm đẹp và thành công nhờ tên tuổi của con gái.