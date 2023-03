Sao nhí triển vọng nhất phim Hàn hiện tại: Phiên bản nhí của một tài tử nổi danh, còn nhỏ mà diễn quá ổn

Island (Hòn Đảo Ma Quái) là bộ phim vừa lên sóng những tập đầu tiên của phần 2 và tiếp tục nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Bên cạnh 3 diễn viên chính bao gồm Kim Nam Gil, Cha Eun Woo, Lee Da Hee, dàn diễn viên phụ của phim cũng được khán giả quan tâm. Trong số đó, Kim Seo Joon, nhóc tì mới 13 tuổi, đảm nhận vai Van ngày nhỏ (nhân vật của Kim Nam Gil) cũng tạo được ấn tượng mạnh mẽ.



Kim Seo Joon (phải) và hai bạn diễn nhí ở hậu trường phim

Dù xuất hiện không nhiều trong phim nhưng Kim Seo Joon khiến khán giả bất ngờ bởi màn thể hiện không thua gì các diễn viên người lớn. Trong phân đoạn xuất hiện của mình, Kim Seo Joon cho khán giả thấy được xuất thân của nhân vật Van cũng như lý do tại sao Van phải trở thành nửa người nửa quỷ, phải tồn tại để tiêu diệt đám quỷ sắc dục. Không chỉ diễn xuất ấn tượng, ánh mắt gây ám ảnh, sự xuất hiện của Kim Seo Joon còn giúp ekip làm phim nhận được nhiều lời khen khi lựa chọn "phiên bản nhí" tương đối giống với nam chính Kim Nam Gil.

Kim Seo Joon chụp hình cùng nam chính Kim Nam Gil

Hiện tại Kim Seo Joon đã 13 tuổi và có 3 năm kinh nghiệm diễn xuất. Cậu bé có cho mình vai diễn đầu tiên vào năm 2020 với bộ phim Do Do Sol Sol La La Sol. Từ đó cho đến nay, Seo Joon đã góp mặt trong tổng cộng 7 bộ phim truyền hình. Thời điểm hiện tại, ngoài Island, Kim Seo Joon còn có một vai diễn nhỏ trong bộ phim cổ trang Our Blooming Youth.

Kim Seo Joon ở hậu trường Our Blooming Youth

Còn nhỏ tuổi nhưng diễn xuất khá ổn, ngoại hình tương đối nổi bật, khán giả kỳ vọng Kim Seo Joon sẽ đạt được nhiều thành công với vai trò diễn viên trong tương lai gần.

Những hình ảnh ngoài đời của sao nhí 13 tuổi

Nguồn ảnh: tvN, Hancinema