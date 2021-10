Sao nhí Game Of Thrones dậy thì liền thả rông vòng 1 trước thiên hạ, visual ở phim mới xem mà sốc

Sinh năm 1997, Maisie Williams tên thật là Margaret Constance Williams. Vai diễn đầu tiên của cô là Arya Stark trong Game Of Thrones, khi đó Maisie còn là diễn viên nhí mới 14 tuổi. Nhân vật Arya Stark là một cô bé mạnh mẽ, hiếu động, sau nhiều biến cố trở thành một sát thủ lạnh lùng, quyết đoán.

Mới chạm ngõ điện ảnh nhưng Maisie đã vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm khi nhận đề cử Emmy ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc. Hình ảnh cô bé với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn toát lên sự quả cảm, kiên định đã chiếm được thiện cảm của người xem.



Sau khi Game Of Thrones kết thúc, Maisie có tham gia một số dự án như Mary Shelley (2017), Early Man (2018), Then Came You (2018), The New Mutants (2020) nhưng không thể vượt qua được cái bóng của Arya Stark. Thế nhưng sang đến năm nay, nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ với màn lột xác về ngoại hình khi đảm nhận vai diễn nữ người mẫu kiêm diễn viên Pamela Rooke trong phim Pistol. Đây là bộ phim tiểu sử về nhóm nhạc punk rock Sex Pistols, nổi tiếng ở Anh vào những năm 1970.

Tháng 5 năm nay, Maisie đã khiến nhiều người dân ở thị trấn ven biển Dover thuộc Kent, đông nam nước Anh bị sốc bởi phong cách ăn mặc và trang điểm quái dị. Nữ diễn viên hóa trang theo đúng phong cách của nguyên mẫu ngoài đời, với mái tóc bạch kim dựng ngược và đôi mắt trang điểm kiểu gấu trúc. Maisie còn thu hút sự chú ý khi mặc áo trong suốt màu vàng, phô bày hoàn toàn thân trên với vòng một không có nội y che chắn. Vai diễn này được kỳ vọng sẽ giúp cô hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng của Arya Stark.

Bên cạnh đó, Maisie còn nhận được nhiều khen ngợi nhờ vẻ đẹp hút hồn, quyến rũ khi trưởng thành. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ bé và chiều cao khiêm tốn 1,55m nhưng nữ diễn viên luôn biết làm mình nổi bật nhờ phong cách thời trang cá tính.

