Sao nam Vbiz tiết lộ nguyên nhân ô tô rơi xuống vực 40m: "Nếu nước sâu, xe lật thêm 1 vòng nữa thì chết"

Mới đây, đạo diễn Hoàng Mập gây chú ý khi đăng hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Bảo Lộc. Nhiều sao Việt đã vô cùng hoang mang khi chứng kiến cảnh tượng chiếc ô tô bán tải nằm dưới vực sâu, phần kín phía trước bể nát. Đến mới đây, Hoàng Mập đã lên tiếng cho biết người gặp nạn là các con, anh không xuất hiện trong chiếc bán tải kia. Theo lời nam nghệ sĩ, nguyên nhân xe rơi xuống độ cao 40m là do trời mưa, sạt lở.

Trong livestream vào tối 21/2, Hoàng Mập chia sẻ: "Sự việc xảy ra cách đây mấy ngày rồi, những đứa con của tôi ở Bảo Lộc có đưa khách đi xem đất, trên đỉnh săn mây. Trên đường đi vào đó thì người ta mới làm, xe hơi của khách không vào được nên đậu ở ngoài, những đứa con của tôi dùng xe bán tải đưa vào. Tôi không có đi trên xe bán tải đó nên tôi không bị gì hết, hình tôi đưa lên là hình cũ để động viên tinh thần các con vượt qua giai đoạn khó khăn".

Hoàng Mập cho biết cũng may hồ nước không quá sâu, đồng thời do xe không bị úp ngược nên người bên trong vẫn có thể thoát hiểm ra ngoài và được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Nam nghệ sĩ kể: "Cái xe rơi từ độ cao 40m, do đường mưa và bị sạt lở nên bị lăn xuống vực. Cũng may mắn cái hồ nước không quá nhiều, vừa đủ cái xe thôi. Nếu hồ nước đó sâu, xe lăn thêm 1 vòng chổng ngược lại cũng chết vì không mở được cửa ra. Đến giai đoạn này, các con cũng tai qua nạn khỏi. Đứa nặng nhất bị gãy 8 cái xương sườn, rạn xương ức, đứa khác thì gãy xương đùi đã mổ và tỉnh táo cả rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm hỏi thăm gia đình tôi, vài tháng nữa chắc tôi sẽ làm cái lễ để tạ ơn".

Clip: Hoàng Mập kể rõ vụ tai nạn xảy ra với các con tại Bảo Lộc

Nam nghệ sĩ cho biết đây là ảnh cũ, đăng lại để động viên tinh thần các con vượt qua giai đoạn chữa trị

Chiếc xe của các con Hoàng Mập rơi từ độ cao 40m xuống hồ nước

Nam nghệ sĩ cho biết may mắn các con nay đã tai qua nạn khỏi, đang điều trị ở bệnh viện

Hoàng Mập, tên thật là Bùi Minh Hoàng, là một diễn viên hài, nhà sản xuất phim nổi tiếng của showbiz Việt. Hoàng Mập được biết đến với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng và là gương mặt quen thuộc trên sân khấu cũng như màn ảnh nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), Hoàng Mập nhanh chóng ghi dấu ấn với các vai diễn hài và sau đó mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực sản xuất phim truyền hình. Một số dự án nổi bật do anh thực hiện có thể kể đến như Nhà ông Hoàng có ma, Khu vườn bí ẩn, Thập tự hoa và Những thiên thần nhỏ.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Hoàng Mập còn có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ và hai con gái. Đặc biệt, con gái lớn của anh – Khánh Trinh, cũng theo đuổi con đường nghệ thuật, nối gót cha trong lĩnh vực diễn xuất. Dù bận rộn với công việc, nam diễn viên vẫn dành thời gian cho gia đình và duy trì sở thích sưu tầm đồ cổ. Anh sở hữu biệt phủ rộng 1.600m² tại Đồng Nai, thiết kế theo phong cách truyền thống, thể hiện niềm đam mê với kiến trúc cổ Việt Nam. Ở tuổi 54, Hoàng Mập vẫn miệt mài với nghệ thuật và không ngừng cống hiến cho khán giả.