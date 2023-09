Sao nam U50 còn đóng học sinh, ngoại hình quá già khiến khán giả không thể chấp nhận

Tập 16 của Moving (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng) mới phát hành trên Disney+ vào ngày 13/9 vừa qua hiện đang có một chủ đề gây ra ý kiến trái chiều, đó là tạo hình thời trung học nhân vật Jeon Gye Do do Cha Tae Hyun thể hiện.

Cụ thể, trong phân cảnh hồi tưởng quá khứ, Jeon Gye Do khi đang theo học tại trường trung học Jeongwon, đã được giáo viên chủ nhiệm Choi Il Hwan (Kim Hee Won) giới thiệu để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào một trường đại học thể thao. Đó thực chất là cách để Choi Il Hwan xác minh xem có phải Jeon Gye Do sở hữu khả năng tạo ra điện và đánh giá liệu cậu học trò này có thể trở thành điệp viên cho Cơ quan Tình báo Quốc gia hay không. Qua quá trình đó, Choi Il Hwan nhận ra Jeon Gye Do không có tố chất để trở thành đặc vụ nên đã bảo Jeon Gye Do vào khoa giải trí phát thanh truyền hình của một trường đại học khác thay vì học thể thao.

Trong cảnh này, Cha Tae Hyun tự mình vào vai một học sinh trung học mặc đồng phục học sinh, thay vì sử dụng những diễn viên trẻ hơn. Sinh năm 1976, Cha Tae Hyun năm nay đã 47 tuổi nên việc hóa thân thành học sinh trung học vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người xem. Dĩ nhiên diễn xuất của anh chẳng có điều nào để chê, vào vai học sinh rất tự nhiên nhưng diện mạo lại hoàn toàn "phản chủ". Khán giả để lại nhiều bình luận không hài lòng với màn cưa sừng làm nghé của Cha Tae Hyun, cho rằng lẽ ra ekip nên tuyển chọn một diễn viên trẻ cho phân cảnh này.

Bình luận của khán giả: - Tôi nghĩ anh ấy đã hoàn thành tốt vai học sinh trung học. - Tôi nghĩ lựa chọn một diễn viên trẻ sẽ tốt hơn. - Cha Tae Hyun trông trẻ hơn so với tuổi nhưng anh ấy trông vô cùng lạc lõng ở cảnh phim đó bởi các bạn diễn đều quá trẻ. - Lẽ ra ekip nên chọn diễn viên khác. Anh ấy không phù hợp với tạo hình này chút nào.

Trong phim Cha Tae Hyun vào vai một tài xế xe bus ở tuổi trung niên

Chính bản thân Cha Tae Hyun từng chia sẻ: "Tôi đã đến phim trường và tất cả những người ở đó đều là học sinh trung học. Có ích gì khi nói rằng tôi trông trẻ hơn so với những người ở độ tuổi của tôi? Một khi bạn ngồi đó với các sinh viên, bạn trông già hẳn đi. Ở đó tôi trông già quá".

Nguồn: Kbizoom