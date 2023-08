Sao nam gây sốt MXH chỉ vì đổi kiểu tóc, bỗng nhiên "xấu tệ" khiến netizen cười mệt

Tóc xoăn là kiểu tóc nhận diện của các nhân vật chính trong bộ phim Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì. Bởi bất kể là nam hay nữ, chỉ cần đồng ý đánh đổi, trở thành người săn quỷ, thì tóc sẽ đều từ thẳng thành xoăn. Ở những diễn biến mới nhất của bộ phim, có một nhân vật đột nhiên xuất hiện với mái tóc thẳng khiến khán giả "tá hoá".

Biệt đội tóc xoăn của Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2

Cụ thể trong những diễn biến mới nhất của Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2, So Moon (Jo Byung Gyu) vì bị ác quỷ xoá hết ký ức nên đã trở lại làm người bình thường, rơi vào trạng thái hôn mê. Điều này đồng nghĩa với việc tóc của So Moon sẽ từ xoăn trở lại thẳng. Ha Na (Kim Se Jeong) buộc phải đi vào tiềm thức của So Moon, tìm cách giúp anh lấy lại ký ức và trở lại, bởi đó là cách duy nhất giúp So Moon sống. Tại đây Ha Na được gặp So Moon phiên bản tóc thẳng.

Dĩ nhiên đây không phải lần đầu Jo Byung Gyu xuất hiện với tóc thẳng ở Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì, bởi ở phần 1, nhân vật So Moon đã từng là người thường. Nhưng đã thẳng còn suôn mượt và che mất một bên mắt thì có lẽ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Byung Gyu chứ chẳng riêng gì ở Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì. Nhìn mái tóc này khán giả chỉ còn biết cười vì nó khiến So Moon trông rất... xấu và có phần ngốc nghếch. Quả nhiên cái răng cái tóc là góc con người mà!

May mắn thay thì kiểu tóc này chỉ xuất hiện trong một tập phim bởi sau khi Ha Na đi vào tiềm thức, tìm cách thức tỉnh So Moon thì So Moon đã chính thức trở lại. Anh đi gặp Wi Gen, một lần nữa trở thành người săn quỷ và dĩ nhiên là mái tóc cũng lập tức xoăn trở lại. Khán giả thở phào nhẹ nhõm vì không còn phải thấy So Moon tóc thẳng thêm nữa.

So Moon tóc xoăn đã trở lại

Nguồn ảnh: Netflix