Sao nam gây sốc khi tạo tài khoản 18+ chỉ để quảng bá phim, còn có màn giả gái "xấu chấn động"

Màn ảnh Hollywood luôn có những cách quảng bá phim độc lạ, thậm chí chưa từng thấy và không giống ai. Giờ đây, một sao nam thậm chí có tạo hẳn tài khoản 18+ để phục vụ cho quá trình quảng bá dự án mới của mình, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, nam diễn viên "tay ngang" đình đám Hollywood John Cena đã khiến fan vô cùng ngỡ ngàng khi tạo hẳn tài khoản trên trang web O. được biết đến là nền tảng livestream 18+ nổi tiếng hiện nay. Cena còn nhiệt tình chia sẻ tài khoản mới của mình trên các trang MXH, thậm chí đăng tải ảnh và video miễn phí với người xem

John Cena tạo tài khoản 18+ để quảng bá phim

Thế nhưng thực chất đây chỉ là một hình thức quảng bá bộ phim mới mang tên Ricky Stanicky mà thôi. Đây cũng không hẳn là tài khoản của John Cena, mà là của nhân vật anh đóng trong phim - Ricky Stanicky. Theo dòng mô tả trên tài khoản, Ricky Stanicky có nhiều công việc như hóa trang giả dạng người khác, hoạt động xã hội, từ thiện, đầu tư, thậm chí từng chiến thắng bệnh ung thư. Hiện tại chiến lược quảng bá dự án của John Cena đang khiến cư dân mạng dở khóc dở cười và gây sốt trên MXH.

Ricky Stanicky là dự án phim hài do Amazon sản xuất, dự kiến lên sóng nền tảng Prime Video. Trong phim, Ricky Stanicky là một nhân vật ảo được nhóm bạn thân 3 người (do Zac Efron, Jermaine Fowler và Andrew Santino đóng) nghĩ ra để đổ lỗi mỗi khi họ gặp "biến". Việc này vẫn luôn thành công trong suốt 20 năm qua, cho đến khi vợ của cả 3 người bày tỏ mong muốn gặp gỡ người bạn này.

Để cho xong chuyện, nhóm bạn đã thuê 1 diễn viên hết thời (do John Cena đóng) để hóa thân thành Ricky Stanicky thật, dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. John Cena được đánh giá sẽ có vai diễn "điên rồ" nhất trên màn ảnh trước giờ, thậm chí có những màn giả gái "chấn động" như hóa thân thành Britney Spears trong trang phục của bản hit Baby One More Time đình đám một thời.