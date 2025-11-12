Sáng nay, TP.HCM mưa lớn, sấm sét nhiều nơi

Thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, sáng sớm 12/11, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã trên địa bàn TP HCM.

Mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn ở TP.HCM và các khu vực lân cận (Ảnh: WD-HYMETNET)

Nguyên nhân gây mưa là do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, tạo ra các nhiễu động trên biển được gió đông bắc đưa vào đất liền gây mưa. Lượng mưa phổ biến từ 8 - 40 mm, có nơi mưa lớn trên 50 mm.Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8- 17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Các phường, xã có khả năng mưa lớn như Phước Thắng, Long Hải, Long Sơn, Phước Hải, Cần Giờ, Long Điền, Long Hương, Bà Rịa, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Tân Phước, Tân Hải, Tam Long, Thạnh An, Châu Pha, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Ngãi Giao, Hòa Hội, Hiệp Phước, Tân Thành, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Cát Lái, Bình Trưng, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa…

Trong ngày hôm nay, thời tiết TP.HCM phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn, mưa giông có khả năng phát triển vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25 độ C và cao nhất từ 31 - 32 độ C.