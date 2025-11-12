Sáng 12/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng quay đầu giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng (TP.HCM) niêm yết giá vàng nhẫn và vàng miếng cùng ở mức 150,5 – 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra được giữ nguyên so với cuối phiên hôm qua.

Các nhà vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Công ty SJC, DOJI hiện chưa điều chỉnh. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn vẫn được niêm yết ở mức 149,3 – 152,3 triệu đồng/lượng. Hai thương hiệu PNJ và DOJI cùng duy trì giá vàng nhẫn ở 148,5 – 151,5 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC niêm yết ở 147,3 – 149,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, PNJ, DOJI và SJC đồng loạt giữ giá ở khoảng 150 – 152 triệu đồng/lượng, riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 150,5 – 152 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức khoảng 4.135 USD/ounce, tiếp tục duy trì đà tăng sau khi vọt mạnh hơn 100 USD/ounce trong phiên đầu tuần. Trong phiên thứ Ba, giá vàng tăng thêm 12 USD, tương đương 0,29%, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. (Nguồn: Kitco News)

Đà tăng mạnh của kim loại quý được thúc đẩy bởi những lo ngại gia tăng về tình trạng xấu đi của thị trường lao động Mỹ, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo báo cáo việc làm phi nông nghiệp của ADP, tháng 10 chứng kiến mức cắt giảm việc làm lớn nhất kể từ năm 2020, phản ánh tình trạng suy yếu rõ rệt trong thị trường lao động. Trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, các cơ quan như Cục Thống kê Lao động (BLS) ngừng hoạt động khiến nguồn dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, buộc Fed và giới đầu tư phải đánh giá nền kinh tế trong tình trạng thiếu thông tin.

Tuy nhiên, thị trường đón nhận tín hiệu tích cực khi Thượng viện Mỹ vừa thông qua một dự luật có thể chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử. Nếu được thông qua hoàn toàn, việc chính phủ tái mở cửa sẽ giúp các báo cáo kinh tế trọng yếu được công bố trở lại, qua đó có thể củng cố thêm cơ sở cho một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Các chuyên gia cho rằng dữ liệu chính thức, khi được phát hành, sẽ phản ánh rõ hơn xu hướng suy yếu của nền kinh tế Mỹ, nhất là trong lĩnh vực việc làm — yếu tố có thể thúc đẩy Fed chuyển sang lập trường nới lỏng sớm hơn.

Trong khi chờ đợi dữ liệu chính phủ, các chỉ báo thay thế đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Khảo sát mới nhất của Đại học Michigan cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi, củng cố thêm nhận định về triển vọng kinh tế ảm đạm.

Bên cạnh vàng, giá bạc cũng có diễn biến sôi động khi thể hiện mức biến động mạnh hơn. Hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 12 tăng 4,5%, tương đương 2,18 USD, giúp giá quay lại ngưỡng tâm lý 50 USD/ounce, sau đó tiếp tục tăng thêm 0,67 USD (1,33%) trong phiên kế tiếp, chốt ở 51,07 USD/ounce.

Sự vượt trội của bạc so với vàng một lần nữa cho thấy vai trò của kim loại này như một tài sản biến động mạnh nhưng hưởng lợi khi tâm lý trú ẩn gia tăng.

Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh chính phủ Mỹ có khả năng sớm mở cửa trở lại, dữ liệu kinh tế bị dồn nén nhiều khả năng sẽ cho thấy nền kinh tế đang chậm lại rõ rệt, qua đó tăng kỳ vọng về đợt hạ lãi suất đầu tiên của Fed trong tháng 12. Điều này có thể duy trì sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn, đặc biệt khi đồng USD đang yếu đi và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì quanh 4,2%.