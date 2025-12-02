'Sản vật' tỷ đô của Việt Nam được người Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá đắt đỏ, nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 801 tỷ USD, vượt kết quả đạt được của năm 2024, cao nhất từ trước tới nay. Cùng với cà phê, rau quả, hạt tiêu..., hạt điều là nông sản đóng góp doanh số xuất khẩu tỷ USD của ngành nông nghiệp. Xuất khẩu của loại nông sản này vẫn được duy trì trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 10/2025 đạt 73,2 nghìn tấn, trị giá 504,2 triệu USD, tăng so với tháng 10/2024.

Lũy kế từ đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 628 nghìn tấn, trị giá 4,3 tỷ USD, tăng 2,8% về lượng và tăng 19,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân xuất khẩu hạt điều đạt 6.811 USD/ tấn, tăng mạnh 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hạt điều chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan, chiếm 50,95% tổng lượng xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ và Hà Lan giảm về lượng, nhưng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng đáng kể.

Giá xuất khẩu hạt điều giữ ở mức cao trong năm 2025.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc vừa là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam, vừa là thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, đạt 142,5 nghìn tấn, trị giá 910,18 triệu USD, tăng 38,0% về lượng và tăng 53,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ mạnh nhất dòng W180 - phân khúc điều cao cấp nhất. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều ở Trung Quốc đang tăng lên, dẫn tới việc các thương nhân Trung Quốc mua nhiều hạt điều Việt Nam trong những tháng qua. Đặc biệt, giá hạt điều xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn giá xuất khẩu sang Mỹ.

Thậm chí, các tổ chức quốc tế còn dự báo Trung Quốc có thể vượt Mỹ để trở thành thị trường điều lớn nhất thế giới trong tương lai gần, giúp Việt Nam đa dạng hóa và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Bên cạnh đó, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang một số thị trường khác cũng tăng đáng kể trong 10 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 như: Đức, Ả rập Xê út, Lít-va...

Đến thời điểm này, mục tiêu mang về doanh số xuất khẩu 4,5 tỷ USD trong năm 2025 của ngành điều là khả thi, thậm chí khả năng cao sẽ vượt mốc này, bởi nhu cầu tiêu thụ hạt điều thường tăng mạnh vào các mùa lễ Tết cuối năm. Xu hướng ăn uống lành mạnh khiến hạt điều ngày càng được ưa chuộng tại Mỹ, EU, Trung Quốc và châu Á. Bên cạnh điều nhân truyền thống, nhu cầu các sản phẩm điều chế biến sâu như bơ điều, sữa điều, dầu điều… cũng tăng nhanh.

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), gần 2 thập kỷ qua, Việt Nam là trung tâm của ngành điều thế giới, là nơi nhập khẩu điều thô nhiều nhất và xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành điều góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu nông sản quốc gia và mang lại thu nhập cho hàng triệu lao động tại Bình Phước, Đồng Nai, Tây Nguyên…

Khánh Vy



