‘Sàn giao dịch’ kết hôn: Nơi bố mẹ rải sơ yếu lý lịch của con để tìm bạn đời như đi chào hàng, càng giàu, càng nhiều bất động sản ‘giá’ càng cao

Cứ mỗi chiều cuối tuần, sườn đồi ở trong công viên Thiên Hà (Quảng Châu, Trung Quốc) lại chật kín người. Tại đây những ông bố, bà mẹ trải những tờ giấy in sơ yếu lý lịch của con mình trên mặt đất. Người cẩn thận hơn lại ép plastic và dán lên những chiếc ô. Trên sơ yếu lý lịch dòng giới tính được viết to hơn so với nội dung khác để mọi người đi qua có thể dễ dàng liếc nhìn. Phóng viên của tờ New Express ước tính có khoảng 70 chiếc ô tại địa điểm đó được dán sơ yếu lý lịch phía trên.

Đến khoảng 3 giờ chiều, khu vực này trở nên đông đúc hơn, có khoảng 500 người tụ tập ở đây. Lúc này số lượng hồ sơ đã tăng lên 130-140 bộ. Trong số đó, "nữ tìm nam" có số lượng hồ sơ nhiều hơn so với "nam tìm nữ". Đặc biệt những người đến đây tìm bạn đời chủ yếu thuộc lứa tuổi 8X, một số ít người 7X và đầu 9X.

Ảnh: Sohu

Thực tế đây là 'góc hẹn hò mù quáng' đã có xuất hiện ở đây từ 4 năm trước. Các bậc cha mẹ đến đây nhằm tìm ý trung nhân cho con của họ. Thậm chí tại đây, một số người làm nghề mai mối cũng hoạt động nếu được thuê.

Càng kết bạn được nhiều càng tốt

He Na (Trung Quốc), cô gái sinh năm 1995 lần đầu đến "góc hẹn hò mù quáng" này cũng vô cùng choáng ngợp trước không khí nơi đây. Cô nàng 28 tuổi cảm nhận nơi đây chính là một "sàn giao dịch" hôn nhân. Cô đứng cạnh một người mai mối trong đám đông và chăm chú lắng nghe, không khỏi nhíu mày.

“Nam, sinh năm 1998, 24 tuổi cũng không còn trẻ. Lần này, mẹ anh ấy đặc biệt đến Quảng Châu để tìm con dâu, nói rằng nhất định năm nay con trai phải lấy được vợ. Nếu bạn là một cô gái, chắc chắn bạn rất có giá ở đây”, người mai mối đọc to lời giới thiệu.

Ảnh: Sohu

Chen Guo (Trung Quốc), cô gái 28 tuổi đến đây cùng mẹ. Thấy khu vực "hẹn hò giấu mặt" nên cô đã thử ghép đôi trò chuyện với một vài chàng trai. Một vài người đàn ông tại đó đã xin kết bạn trên WeChat nhưng cô từ chối. Ngay sau đó anh chàng quay ra nói rằng với lứa tuổi của cô khó có thể tìm được người tốt như anh ấy.

He Na cũng gặp trường hợp tương tự. Một người đàn ông nhất quyết xin kết bạn với cô trên WeChat dù liên tục bị từ chối. Anh ta chỉ dừng lại cho tới khi những người đi cùng He Na chặn lại, không cho tiếp cận cô nữa.

He Na cho biết một người đàn ông trung niên cũng đòi kết bạn với cô. Có dáng vẻ như 40 tuổi nhưng anh ta nói dối mới chỉ 30. Cô cho biết dường như những người đàn ông đến đây đều có mong muốn kết bạn với càng nhiều cô gái càng tốt, giống như chạy KPI mỗi ngày.

Một số người được He Na đồng ý kết bạn trên WeChat nhưng không như cô tưởng tượng. Lời lẽ xã giao của những người xa lạ khiến cô thất vọng.

Con cái như những món hàng

Theo quan sát của phóng viên tờ New Express, thay vì tìm kiếm những người phù hợp với tính cách của con mình, cuộc tụ họp ở đây giống như cuộc đấu giá với những mức giá được niêm yết rõ ràng. Càng có học vấn, thu nhập cao bạn càng có cơ hội được lựa chọn hoặc nhiều người chú ý đến. "Làm nghề gì?", "Có nhà chưa?" trở thành câu hỏi mở đầu cho những cuộc trò chuyện tại góc công viên này.

Ảnh: Sohu

Xiao Zheng (Trung Quốc), người bạn đi cùng He Na đến công viên này cũng cảm thấy áp lực khi nghe những câu hỏi này. Là đàn ông, nhà cửa, công việc trở thành tiêu chí để mọi người xung quanh đánh giá về anh.

Trong một vài buổi đến góc hẹn hò, Xiao được những bậc phụ huynh ở đây hỏi nhiều nhất về năng lực tài chính và bất động sản. Sau khi nói ra mức thu nhập, họ thẳng thừng chê: "Sao đến giờ lương vẫn còn thấp như vậy".

Dì Li (Trung Quốc), người đã đến đây tìm bạn đời cho con gái sinh năm 1988 từ năm 2016. Trong mắt người phụ nữ này, con gái dì là một người sinh đẹp, có công việc ổn định nhưng vẫn chưa có người yêu dù đã gần 30 tuổi.

So với những phụ huynh khác in thông tin của con mình ra, dì Li thích giao lưu trực tiếp với các bậc phụ huynh hơn. Vì như vậy dì có thể biết thêm nhiều thông tin về con cái họ nhằm tăng tỷ lệ thành công. Dì nhận ra điều quan trọng là phải làm cho con gái mình thích họ chứ không phải là những yêu cầu về vật chất. "Tôi cũng giới thiệu cho con gái mình những người có trình độ học vấn cao, thu nhập tốt và đúng tuổi nhưng con gái tôi không thích", bà nói.

Đến năm 2018, bà lại quay lại đây, lần này bà đã tìm được chàng trai sinh năm 1984 phù hợp với con gái mình. "May mắn con gái tôi đã thích chàng trai này", bà nói.

Sau 3 năm tìm hiểu, cuối cùng con gái dì Li đã kết hôn. Hiện tại dì đã lên chức bà ngoại. Để có được thành công này, dì Li từng bị lừa. Dì từng gặp một anh chàng "cao to, đẹp trai" và thấy phù hợp với con gái mình. Về sau, nói chuyện với những người khác dì mới biết anh ta từng ly hôn, có 1 cô con gái và nói dối về mọi thứ. Lần này dì Li tiếp tục quay lại đây nhằm tìm kiếm bạn đời cho con trai 30 của mình.