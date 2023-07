Sân bay Tân Sơn Nhất cấp tập ứng phó với bão số 1

Chiều 17/7, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1, trong ngày 17/7, ông Nguyễn Công Hoàn - Phó Giám đốc, Trưởng Ban Phòng chống Thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác PCTT và TKCN tại sân bay.

Đoàn công tác đã kiểm tra toàn bộ khu vực thoát nước của sân bay qua công trình thi công Nhà ga T3 và hàng rào Nhà ga T3 giáp sân đỗ máy bay, đồng thời kiểm tra toàn bộ công tác sẵn sàng ứng phó, chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất như nạo vét mương, bơm chống ngập, công tác bảo trì bơm và ứng phó trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại Cảng.

Đoàn công tác đã kiểm tra toàn bộ khu vực thoát nước của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất qua công trình thi công Nhà ga T3. Ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Trong quá trình kiểm tra, Trưởng Ban PCTT&TKCN Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã chỉ đạo các đơn vị lưu ý công tác gia cố hàng rào trong khu vực thi công Nhà ga T3, bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến lịch khai thác khi xảy ra mưa to, gió mạnh, lốc...

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng cho biết, nhằm chủ động phòng ngừa và ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác trong mùa mưa bão năm 2023, đặc biệt là ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 1, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã và đang triển khai nhiều phương án, như: Dọn dẹp khơi thông dòng chảy được đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm thoát nước khi xảy ra mưa to.

Công nhân dọn dẹp khơi thông dòng chảy, đảm bảo chống ngập cho sân bay. Ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Ngoài ra, sân bay lập kế hoạch triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, đồng thời kiểm tra, rà soát, trang bị bổ sung phương tiện, trang thiết bị PCTT&TKCN đang được lưu giữ tại đơn vị và trong kho, sẵn sàng sử dụng để ứng phó với thiên tai lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với Trung tâm Khí tượng hàng không, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin, tình hình thời tiết, thiên tai, dự báo, cảnh báo đến các đơn vị hoạt động tại Cảng để chủ động ứng phó và có biện pháp phòng tránh với những diễn biến bất thường của thời tiết…

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cấp tập triển khai ứng phó hoàn lưu bão số 1. Ảnh: Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên hệ thống tầng mái, thực hiện chằng néo mái nhà, bảo đảm phòng chống gió lốc, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống mái nhà ga quốc nội, nhà ga quốc tế, gia cố và chằng néo chống gió xoáy giật để đảm bảo không xảy ra tình trạng tốc mái, thấm, dột ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay.

“Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị kiểm tra rà soát lại các phương án phòng chống lụt bão, nghiêm túc triển khai thực hiện để bảo đảm an toàn cho hoạt động bay và sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, thời tiết xấu gây ra và đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động bay tại Cảng trong giai đoạn mùa mưa bão năm 2023” - đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho hay.