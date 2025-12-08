Samsung vừa để lộ thiết kế của toàn bộ dòng Galaxy S26

Samsung vừa tự tay “xác nhận” thiết kế của dòng Galaxy S26 khi hình ảnh render của cả ba mẫu máy được phát hiện trong bản One UI 8.5. Theo Android Authority, những hình ảnh này mang mã M1, M2 và M3 — trùng khớp với các rò rỉ trước đó về Galaxy S26 (M1), S26+ (M2) và S26 Ultra (M3).

Thiết kế rò rỉ cho thấy Galaxy S26 và S26+ sẽ dùng cụm camera đặt dọc trong một “đảo” hình chữ nhật — giống phong cách Samsung đang áp dụng cho Galaxy Z Fold 7, S25 Edge và nhiều mẫu Galaxy A. Galaxy S26 Ultra cũng dùng thiết kế camera dạng đảo dọc, nhưng đi kèm thêm hai cảm biến lớn đặt cạnh.

Thiết kế rò rỉ của Galaxy S26 và Galaxy S26+

Thiết kế rò rỉ của Galaxy S26 Ultra

Điểm đáng chú ý là thực tế trước đây, S25 Ultra có thiết kế camera tách rời từng ống kính , không sử dụng camera island. Việc chuyển sang cụm đảo dọc cho thấy Samsung đang muốn thống nhất ngôn ngữ thiết kế trên toàn bộ hệ sinh thái , tương tự cách Apple và Google phân biệt rõ giữa các dòng thường và dòng cao cấp.