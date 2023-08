Samsung hợp tác cùng Thế Giới Di Động xử lý pin cũ, tiếp tục lan tỏa hành trình phát triển bền vững

Tại TP.HCM, vào ngày 10/08, Công ty Điện tử Samsung Vina chính thức công bố hợp tác cùng Tập Đoàn Thế Giới Di Động triển khai hoạt động "Chung tay xử lý pin đã qua sử dụng" trên toàn quốc. Chương trình nằm trong cam kết và tầm nhìn phát triển bền vững của hai bên, cùng hướng đến những giải pháp thân thiện giúp bảo vệ môi trường và cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời tiếp nối chiến dịch "Kết nối sống xanh" của Samsung.



Ông Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc ngành hàng Điện tử Nghe nhìn tại Samsung Vina cho biết: "Là thương hiệu TV hàng đầu thế giới, Samsung không chỉ dẫn đầu về đổi mới công nghệ, mà còn hướng đến chia sẻ trách nhiệm về môi trường, cộng đồng và xã hội. Tại Samsung, tính bền vững luôn được đặt lên hàng đầu thông qua nhiều phát kiến công nghệ, trong mỗi giai đoạn của vòng đời sản phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm và giải pháp bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy sự thay đổi tích cực".

Ông Đặng Minh Lượm, thành viên HĐQT phụ trách chiến lược Phát Triển Bền Vững của Tập Đoàn Thế Giới Di Động cho biết: "Thế Giới Di Động rất vui mừng thực hiện chương trình này, đây là một trong những hành động nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của cả tập đoàn. Chúng tôi hy vọng với hệ thống cửa hàng rộng khắp của cả 3 chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh và Bách hóa Xanh trên toàn quốc, thông điệp ý nghĩa của chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến khách hàng".

Theo đó, Samsung và Tập Đoàn Thế Giới Di Động sẽ đặt thùng thu gom pin đã qua sử dụng tại các cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống bán lẻ gồm Bách hóa Xanh (toàn bộ các điểm tại TP.HCM), Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh (100 điểm tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) cũng như các trạm bảo hành, văn phòng Samsung.

Người dùng có thể cất gọn pin đã qua sử dụng vào hộp, lọ đậy nắp kín… sau đó gửi pin tại các điểm đặt thùng thu gom (được tái chế hoàn toàn từ bao bì sinh thái của TV Samsung). Pin sẽ được vận chuyển đến nhà máy Samsung và xử lý an toàn nghiêm ngặt theo quy định tại các điểm xử lý rác thải đặc biệt. Ngoài ra, người dùng cũng được khuyến khích hướng đến tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường như điều khiển TV năng lượng mặt trời từ Samsung. Đây là điều khiển từ xa SolarCell thế hệ thứ ba, được thiết kế nhỏ gọn hơn, sử dụng ít vật liệu hơn – làm từ 24% nhựa tái chế sử dụng năng lượng mặt trời hoặc tần số vô tuyến trong nhà.

Các lõi pin sau khi sử dụng, phải bỏ đi - được liệt kê vào danh mục rác thải độc hại. Một viên pin cũ nếu không được xử lý đúng quy trình sẽ gây ô nhiễm cho 500 lít nước hoặc 1m3 đất trong vòng 50 năm. Hay khi đốt, thành phần nguy hại ở pin sẽ bốc lên thành khói độc, gây ô nhiễm không khí. Khi con người hấp thụ qua đường ăn uống hoặc hít thở, các độc tố phát tán từ pin có thể gây hại nghiêm trọng đến cơ thể. Việc xử lý pin đúng cách sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ gìn môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức của người dùng.

Trước đó, Samsung tiên phong tiếp cận sáng tạo, bền vững trong quy trình sản xuất, phân phối, sử dụng và tái chế, mang đến các sản phẩm hướng tới hệ sinh thái bền vững: 6 mẫu TV Neo QLED 2023 được chứng nhận giảm phát thải CO2 từ Carbon Trust; biến CO2 thành vật liệu tái chế, cung cấp bao bì sinh thái để tái chế, giảm mực dầu in trên bìa cứng, loại bỏ kim ghim và giảm thiểu kích thước đóng gói, cải tiến chế độ quản lý năng lượng bằng AI thông qua SmartThings; thay thế những quyển catalogue và tờ rơi bằng giấy với công nghệ QR để khách hàng có thể truy cập catalogue điện tử, giảm thiểu tối đa việc in ấn, tiết kiệm giấy và mực in. Ngoài ra, cuộc thi tái chế bao bì sinh thái "Sáng tạo thế giới xanh" được cộng đồng hưởng ứng với nhiều tác phẩm độc đáo làm từ bao bì TV, trở thành sân chơi ý nghĩa qua nhiều năm.

Là công ty đứng đầu thị trường TV toàn cầu trong 17 năm liên tiếp, Samsung sẽ tiếp tục thúc đẩy các sản phẩm và giải pháp thân thiện với môi trường, khẳng định tầm nhìn, cam kết với cộng đồng trong hành trình phát triển bền vững.

Thế Giới Di Động cũng là doanh nghiệp bán lẻ đi đầu trong các sáng kiến phát triển bền vững, từ việc giảm tối đa túi nilong sử dụng trong các cửa hàng, khuyến khích khách hàng mang túi sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường khi mua sắm; cho đến các hoạt động mổ từ thiện cho trẻ em hở hàm ếch, tặng gạo, khám chữa bệnh cho người nghèo… Đặc biệt, Thế Giới Di Động cũng áp dụng công nghệ cao vào việc tiết kiệm năng lượng, tối ưu hệ thống chiếu sáng, làm mát… tại hệ thống hàng ngàn cửa hàng trên toàn quốc. Công ty nhiều lần trong top Doanh nghiệp phát triển bền vững và top Doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt bậc nhất thị trường chứng khoán.