Samsung Galaxy S23 có thể ra mắt muộn hơn dự kiến: Lý do là gì?

Theo tài khoản Twitter The Galox (chuyên cung cấp tin rò rỉ đáng tin cậy trong giới công nghệ), dòng smartphone mới của Samsung có thể sẽ được phát hành trong khoảng thời gian từ giữa cho đến cuối tháng Hai, muộn hơn một chút so với kế hoạch ban đầu (đầu tháng Hai). The Galox cho biết, lý do dẫn tới sự trì hoãn này là bởi Samsung chưa chốt được giá bán cho các thiết bị mới.

Trước đó, các mẫu Galaxy S22, S22 Plus và S22 Ultra có giá bán khởi điểm lần lượt là 800 USD, 1.000 USD và 1.200 USD. Một số nhà phân tích dự đoán Samsung sẽ giữ nguyên giá bán như vậy cho dòng Galaxy S23. Tuy nhiên, nếu thông tin từ The Galox là chính xác thì "ông lớn Hàn Quốc" có thể đang tìm cách thích ứng với sự thay đổi giá bán từ phía các đối thủ.

Nguồn: Input

Các mẫu smartphone như Google Pixel 7 và Pixel 7 Pro mang lại những tính năng và chất lượng máy tương tự như dòng Galaxy S nhưng có giá thấp hơn tới vài trăm USD. Theo chuyên viên phân tích công nghệ Richard Priday, Samsung có thể đang tìm hiểu xem liệu họ có thể giám giá bán S23 bản thường xuống một chút để tăng khả năng cạnh tranh hay không.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hiện có giá bán cao hơn tại các thị trường bên ngoài nước Mỹ, vì vậy, có thêm một khả năng khác là Samsung đang cân nhắc tăng giá bán của mẫu Galaxy S23 Ultra.

Mặc dù không có nhiều tin đồn về giá bán của dòng Galaxy S23 nhưng thông tin về những thay đổi và đột phá trên dòng smartphone này lại đang được chia sẻ rộng rãi.

Dưới đây là tổng hợp 5 thông tin đồn đoán khiến người dùng háo hức chờ đợi nhất cho đến thời điểm hiện tại:

Chip Snapdragon 8 Gen 2

Galaxy S23 sẽ không thực sự là dòng smartphone cao cấp mới của Samsung nếu không được nâng cấp bộ vi xử lý này. Các SamFan đặc biệt háo hức bởi Snapdragon Gen 2 dự kiến sẽ có trên Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra. Thậm chí có tin Samsung sẽ sử dụng một phiên bản đặc biệt của Snapdragon 8 Gen 2 với số model SM8550-AC và có thể ra mắt với tên là Snapdragon 8 Gen 2 Pro hoặc Snapdragon 8 Gen 2 Plus.

Điều này sẽ khiến những chiếc điện thoại hàng đầu của Samsung trở nên mạnh mẽ hơn (ít nhất là trên lý thuyết) so với các smartphone Android khác trang bị cùng loại chip.

Nguồn: Smartprix

Bảng điểm hiệu năng Geekbench được tung ra gần đây cho thấy, Snapdragon 8 Gen 2 dự kiến sẽ mang lại điểm đơn lõi cao hơn ít nhất 25% và điểm đa lõi cao hơn ít nhất 45% so với chip Exynos 2200 từ Galaxy S22. Một sự vượt trội rõ ràng, trong khi đây còn chưa phải là phiên bản cuối cùng của Snapdragon 8 Gen 2.

Cải tiến camera selfie

Samsung Galaxy S23 và S23 Plus dự kiến sẽ được nâng cấp camera selfie 12MP, cao hơn 2MP so với camera trên mẫu tiền nhiệm. Đây sẽ là bản nâng cấp camera selfie đầu tiên kể từ khi Galaxy S10 ra mắt năm 2019.

Đáng nói, theo một báo cáo của GalaxyClub, toàn bộ dòng Galaxy S23 sẽ có camera selfie giống hệt nhau. Nếu đúng như vậy thì có khả năng camera selfie 40MP của Galaxy S22 Ultra sẽ bị loại bỏ để thay thế bằng camera 12MP.

Quyết định giảm bớt độ phân giải này có thể mang lại nhiều ý nghĩa, bởi đa số người dùng đều ít nhiều có nhược điểm trên khuôn mặt. Việc bố trí ở camera selfie một cảm biến có thể phát hiện ngay cả những khuyết điểm khó thấy nhất trên khuôn mặt người dùng không hẳn là ý tưởng hay.

Camera selfie 12MP vẫn có thể mang lại các bức ảnh sắc nét mà không mang lại những lo ngại về khuyết điểm trên da khi chụp ảnh.

"Ai lại muốn xem những nốt mụn của mình ở chế độ 4K cơ chứ?" – Chuyên viên phân tích công nghệ Dzhoro Ivanov hài hước bình luận.

Nguồn: Future

Đầu đọc dấu vân tay mới

Toàn bộ dòng Galaxy S23 có thể được trang bị đầu đọc dấu vân tay Qualcomm 3D Sonic Max mới nhất, với diện tích bề mặt 20mm x 30mm, tức gấp gần 10 lần kích thước của máy quét 3D Sonic Gen 2 (8mm x 8mm) được sử dụng trong Galaxy S21 Ultra và Galaxy S22 Ultra, đồng thời có độ chính xác cao hơn 5 lần so với 3D Sonic Gen 2. Đầu đọc này còn cho phép người dùng quét hai dấu vân tay cùng một lúc để tăng cường bảo mật.

Hệ thống liên lạc vệ tinh

iPhone 14 đã giới thiệu tính năng kết nối vệ tinh dành cho các trường hợp khẩn cấp xảy ra ở những khu vực không có dịch vụ di động. Giới phân tích dự đoán Samsung sẽ áp dụng tính năng tương tự với dòng Galaxy S23.

Theo báo cáo từ ETNews, Samsung đang hợp tác với Iridium Communications để cung cấp dịch vụ gọi thoại và liên lạc dữ liệu thông qua 66 vệ tinh có quỹ đạo thấp. Samsung được cho là đã làm việc với công ty này trong 2 năm qua để đưa tính năng này lên smartphone.

Lựa chọn màu sắc

Theo truyền thống, Samsung thường tung ra thị trường 3-5 tùy chọn màu sắc cho dòng Galaxy S. Đối với dòng Galaxy S23, các nguồn tin dự đoán nhà sản xuất Hàn Quốc sẽ đưa ra 4 tùy chọn màu, bao gồm:

- Màu be

- Màu đen

- Màu xanh lá

- Màu hồng nhạt

Tuy nhiên, đây sẽ không phải là tên chính thức của các màu này, bởi Samsung thường đặt tên các phiên bản nghe mĩ miều hơn một chút, ví dụ như Cosmic Gray hay Bora Purple.