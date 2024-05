Saigon Phantom lật kèo đỉnh cao để lên ngôi vô địch ĐTDV mùa Xuân 2024, phá vỡ mọi kỷ lục của Liên Quân Mobile

Ngày 19/5, trận Chung kết ĐTDV mùa Xuân 2024 đã diễn ra giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ Saigon Phantom vs One Star Esports (V Gaming đổi tên). Trước đó, One Star Esports đã có chiến thắng áp đảo 4-2 trước GG Live để giành quyền đến với trận đấu cuối cùng này.

Trận Chung kết ĐTDV lần thứ 6 liên tiếp giữa 2 thế lực mạnh nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam: Saigon Phantom vs One Star Esports

Maris và các đồng đội nhanh chóng vươn lên dẫn trước, thậm chí họ thắng luôn ván đấu bản lề ngay ván đấu thứ 4 để chạm một tay vào chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bản lĩnh và kinh nghiệm của "nhà vua ĐTDV" - SGP lên tiếng.

One Star Esports nhập cuộc ấn tượng và vươn dẫn trước với lợi thế cực lớn. Họ chỉ cần chiến thắng 1 ván đấu để lần đầu tiên vô địch ĐTDV

Dù bị dẫn trước nhưng Lai Bâng và các đồng đội vẫn có tâm lý đầy vững vàng. Họ liên tiếp dồn ép V Gaming và trừng phạt những tình huống sai lầm của đối thủ. Qua đó, liên tiếp chiến thắng 3 ván đấu quyết định để một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch ĐTDV.

Qua đó, họ nhận về 1,8 tỷ đồng tiền giải thưởng và thẳng tiến đến APL 2024 tại Thái Lan với vị trí hạt giống số 1 của khu vực AOG.

Saigon Phantom có lần thứ 6 liên tiếp vô địch ĐTDV

Với chức vô địch này, Saigon Phantom chính thức xô đổ kỷ lục của chính mình với chức vô địch thứ 8 tại ĐTDV. Đồng thời, đội tuyển có biệt danh "Bóng ma Sài Thành" cũng có chức vô địch lần thứ 6 liên tiếp - kỷ lục chưa từng có của Liên Quân Mobile thế giới.

Dù ở mùa giải này Saigon Phantom đã có những thời điểm hụt hơi và không áp đảo hoàn toàn phần còn lại như một số mùa giải trước nhưng bản lĩnh của nhà vô địch vẫn luôn được thể hiện ở những thời điểm quyết định.

Sắp tới, 5 đội tuyển của Liên Quân Mobile Việt Nam là Saigon Phantom, One Star Esports, GG Live, FPT x Flash và The Daredevil Team (TDT) sẽ tham gia APL 2024 tại Thái Lan. Giải đấu sẽ được diễn ra từ 12/6 - 7/7.