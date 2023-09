SAIC Motor Việt Nam chính thức ra mắt New MG5 và MG RX5

New MG5 thiết kế thay đổi, mức giá phổ thông

Mẫu xe New MG5 cạnh tranh tại phân khúc Sedan hạng B được Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam giới thiệu ra thị trường có nhiều điểm nổi bật. Về ngoại thất, đây là mẫu xe có kích thước dài, rộng và cao nhất phân khúc. Thiết kế năng động với đường dập nổi kép, trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, đèn báo rẽ tích hợp. Bên trong khoang cabin rộng rãi, nội thất cao cấp và tiện nghi, ghế ngồi êm ái, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau như xe cá nhân, chở gia đình, kinh doanh hay đưa đón khách.

Động cơ của New MG5 là loại tối ưu 112 mã lực, hệ thống vận hành động cơ BOSCH. Xe có hai tùy chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp chuyển số nhẹ nhàng, êm ái và số tự động vô cấp CVT mượt mà, bền bỉ.

Đặc biệt, mẫu xe được tích hợp nhiều tính năng an toàn cao cấp. Công nghệ an toàn chủ động bao gồm phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, kiểm soát phanh khi cua CBC, cân bằng điện tử ESP, camera 360, cảm biến áp suất lốp... Công nghệ an toàn thụ động với khung xe cứng vững, 6 túi khí xung quanh và móc ghế trẻ em ISOFIX bảo vệ hành khách một cách toàn diện.

Bên trong New MG5.

Ngoài ra, New MG5 còn có chính sách hậu mãi vượt trội gồm bảo hành 5 năm không giới hạn số km và dịch vụ hỗ trợ, cứu hộ 24/7 trong 5 năm hoàn toàn miễn phí.

Về giá bán, New MG5 được bán ra với 3 phiên bản cùng các mức giá như sau:

- New MG5 1.5L MT: 399,000,000 VND.

- New MG5 1.5L CVT STD: 459,000,000 VND.

- New MG5 1.5L CVT Delux: 499,000,000 VND.

MG RX5 – SUV hạng C ở mức giá tương đương hạng B

Mẫu xe MG RX5 của SAIC Motor Việt Nam gây ấn tượng mạnh với diện mạo nặng động, phong cách thể thao. Đầu xe có thiết kế tinh xảo, sắc nét và dễ thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dấu ấn riêng của xe là thiết kế dập nổi kép bên sườn. MG RX5 còn có cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp điện và cốp chứa đồ rộng rãi.

Bên trong khoang nội thất sang trọng, tinh xảo nhưng vẫn chú trọng từng chi tiết nhỏ như vô lăng, ghế bọc da đem lại cảm giác thoải mái.

Về truyền động, MG RX5 được trang bị động cơ xăng 4 xy lanh, tăng áp, dung tích 1.5L cho công suất cực đại 168 mã lực và mô-men xoắn 275Nm. Kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp với thời gian chuyển số nhanh chóng. Nhờ hệ thống treo độc quyền SACHS và lốp Michelin Pilot Sport, hứa hẹn sẽ mang đến khả năng vận hành êm ái cho mẫu xe này.

Cận cảnh phần đầu của MG RX5.

Các công nghệ an toàn trang bị trên MG RX5 gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo, kiểm soát chống lật, hỗ trợ phanh vào cua, phanh tay điện tử, túi khí,... Xe còn có khung cứng vững, 6 túi khí bảo vệ hành khách.

MG RX5 có thời hạn bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng dịch vụ cứu hộ trong 5 năm hoàn toàn miễn phí. Xe có 2 phiên bản là MG RX5 STD và MG RX5 LUX.

MG RX5 được bán ra với 2 phiên bản cùng mức giá như sau:

- MG RX5 1.5T STD: 739,000,000 VND.

- MG RX5 1.5T DCT Lux: 829,000,000 VND.

SAIC Việt Nam cho biết, với 200 khách hàng đặt mua đầu tiên sẽ có mức giá thấp hơn giá niêm yết chỉ từ 699 triệu cho bản tiêu chuẩn và từ 799 triệu cho bản Lux.

Siêu xe thể thao thuần điện của MG

Ngay trong buổi ra mắt hai mẫu xe mới, SAIC Motor Việt Nam cũng đã giới thiệu chiếc siêu xe thể thao thuần điện của thương hiệu MG. Mẫu xe này vừa được giới thiệu tại Hội nghị đại lý toàn cầu MG tổ chức tại Luân Đôn, Anh Quốc vào tháng 6/2023.

Xe được trang bị hệ thống buồng lái thông minh, Banma - Cyber OS, hệ thống đã giành được giải thưởng “iF Design Award” trong hạng mục trải nghiệm người dùng. iF Design Award là giải thưởng danh giá trong thế giới xe hơi, nó được ví von như “Oscar trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp”.

Nội thất của chiếc xe điện MG.

Phần đuôi xe.

Trả lời băn khoăn của giới truyền thông về định hướng mở rộng hệ thống phân phối - đại lý vì thương hiệu MG vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đại diện SAIC cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang trong quá trình bổ nhiệm hệ thống đại lý với tiêu chuẩn 3S và Premium, dự kiến đến quý IV năm 2023 chúng tôi sẽ hoàn thành 36 đại lý tiêu chuẩn 3S chính thức ủy quyền từ SMV”.