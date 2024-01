Sài Gòn Xanh dẫn đầu lượt vote ở hạng mục Z-Project, theo sau là 2 "biệt đội" cũng đặc biệt không kém

Gen Z là một thế hệ được sinh ra ở thời điểm cơn bão công nghệ bùng nổ. Chính vì vậy, họ mang trong mình những suy nghĩ, cách thức khác biệt để tiếp cận thế giới. Nhưng đồng thời, vẫn như bao thế hệ trước, những người trẻ ấy cũng luôn mong muốn mang đến cho cuộc đời những điều đẹp đẽ nhất bằng các dự án cộng đồng đầy ý nghĩa.

Những dự án của các bạn trẻ GenZ mang lại cho xã hội những giá trị thiết thực trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, giáo dục...

WeChoice Awards 2023 đã công bố 5 đề cử chính thức ở hạng mục Z - Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng là Sài Gòn Xanh, Trạm cứu hộ động vật nông nghiệp Hà Nội, "Biệt đội phá bẫy" ở rừng Tây Giang, Dự án Fly to Sky, Dự án Ethnicity.

Đây là những cái tên rất quen thuộc với những người trẻ: Một Sài Gòn Xanh với những người bạn trẻ dám "vượt sướng" trả lại màu xanh cho những dòng kênh đen ngòm đầy rác giữa lòng TP.HCM. Là bao thế hệ sinh viên khoa Thú y Học viện Nông nghiệp dành trọn tình thương cho những "người bạn 4 chân" tại Trạm cứu hộ chó mèo, hay những "hiệp sĩ nông dân" thầm lặng ngày đêm phá bẫy thú rừng, giữ lại hồn thiêng nơi đại ngàn...

5 đề cử chính thức ở hạng mục Dự án trẻ vì cộng đồng.

Hơn 20 nghìn lượt vote - Sài Gòn Xanh dẫn đầu hạng mục Z- Project

Là dự án xếp hạng đầu trong hạng mục Z - Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng, Sài Gòn Xanh đã thực sự để lại dấu ấn cũng như nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người bởi đã làm nên những thay đổi kỳ diệu từ việc dám làm những điều người khác chưa từng nghĩ tới - dọn xanh những dòng kênh đen đầy ô nhiễm tại TP.HCM

Sài Gòn Xanh đang dẫn đầu với hơn 20 nghìn lượt vote

"Sài Gòn Xanh là đội nhóm xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam khi lặn lội xuống dòng kênh để dọn những bãi rác đã có từ rất lâu về trước, bất chấp mọi nguy hiểm, khó khăn mang đến cho môi trường một làn sống xanh và sạch hơn." - Anh Nguyễn Lương Ngọc - "thủ lĩnh" của Sài Gòn Xanh đầy tự hào về những điều mình và những người đồng đội đã cùng nhau thực hiện suốt thời gian qua.

Dù mới chỉ thành lập được 1 năm, từ 2 thành viên ban đầu, đến thời điểm hiện tại cả nhóm đã có hơn 500 thành viên với tần suất hoạt động của các thành viên trung bình khoảng 3 lần/tuần. Nhờ những bước chân dám trầm mình xuống dòng nước đen, đã có trên 2000 tấn rác được thu gom, hơn 150 con kênh được giải cứu và rất nhiều nhóm "xanh" tại các tỉnh thành khác cũng được thành lập như Hà Nội Xanh, Bình Dương Xanh, Tiền Giang Xanh...

"Tụi mình có rất nhiều khát khao, trước hết là cải tạo nguồn nước bằng trồng các loại cây vừa giúp môi trường nước sạch hơn, vừa đem lại giá trị kinh tế. Càng làm, tụi mình càng mong muốn đưa hình ảnh các bạn trẻ Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường ra ngoài thế giới một cách đẹp đẽ nhất", trưởng nhóm Sài Gòn Xanh chia sẻ.

Đọc toàn bộ bài viết và bình chọn cho Sài Gòn Xanh tại đây.

Những thế hệ sinh viên nối tiếp nhau làm nên nái nhà ấm áp cho “người bạn 4 chân”

Xếp hạng thứ 2 trong hạng mục Z - Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng đến thời điểm hiện tại là Trạm cứu hộ động Nông nghiệp Hà Nội - trực thuộc khoa Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trạm cứu hộ này từ lâu đã trở thành mái ấm của những "người bạn bốn chân" bị bỏ rơi hoặc đi lạc.

Thành lập từ năm 2016, với phương châm đối xử với động vật như gia đình của mình, những thành viên của trạm cứu hộ đã trở thành mái ấm mới chở che cho những con vật gặp nạn dù ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Trải qua hơn 7 năm, đồng hành cùng nhiều thế hệ sinh viên của khoa Thú y Học viện Nông nghiệp, thế nhưng “biệt đội” cứu hộ ấy vẫn luôn nhiệt huyết và ngày một lớn mạnh.

Bằng tình yêu thương động vật, các tình nguyện viên của trạm đã tiếp nhận, chăm sóc và tìm chủ mới cho hơn 2.000 chú chó, mèo cũng như không ngừng truyền tải những thông điệp để kêu gọi xã hội thay đổi cách nhìn tiêu cực về động vật, cùng chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ, yêu thương động vật.

Đọc toàn bộ bài viết và bình chọn cho Trạm cứu hộ động Nông nghiệp Hà Nội tại đây.

Những "hiệp sĩ nông dân" thầm lặng ngày đêm phá bẫy giữ hồn thiêng đại ngàn

Không chỉ xuất hiện ở những thành phố lớn, ở những nơi "rừng thiêng nước độc" như huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cũng chẳng hề thiếu đi dấu chân những người trẻ. Và Đội tuần tra rừng và tháo gỡ bẫy huyện Tây Giang cũng là một trong 3 dự án được bình chọn nhiều nhất trong hạng mục Z - Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng của We Choice Awards năm nay.

Được thành lập từ tháng 9/2022, với 5 thành viên hầu hết là những người trẻ Gen Z, Đội tuần tra rừng và tháo gỡ bẫy huyện Tây Giang với nhiệm vụ chính khá đặc biệt là liên tục thực hiện những chuyến tuần tra dài ngày xuyên rừng sâu, để tìm kiếm tháo gỡ bẫy, góp phần giúp bảo vệ sự sống của những loài sinh vật dưới tán rừng già.

Đến tháng 12/2023, số lượng đội tuần tra đã tăng lên con số 5 với 25 thành viên. Các đội tuần tra rừng và tháo gỡ bẫy dựa vào cộng đồng tại huyện Tây Giang đã phát hiện và tháo gỡ được 6844 bẫy các loại, 24 lán trại được phát hiện và phá hủy, giải cứu được 5 động vật hoang dã mắc bẫy.

Không chỉ thể hiện rõ vai trò và sức ảnh hưởng của mình đến với tình hình bẫy bắt động vật hoang dã trên địa bàn, hoạt động tuần tra của các “hiệp sĩ” nông dân này còn tác động tích cực đến nhận thức của đồng bào vùng cao trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Đến nay, số lượng bẫy đã giảm dần theo các tháng, một số cộng đồng đã không còn đặt bẫy nữa.

Đọc toàn bộ bài viết và bình chọn cho Đội tuần tra rừng và tháo gỡ bẫy huyện Tây Giang tại đây.

Hành trình thiện nguyện từ tuổi 16 của chàng thanh niên phố núi



Là "thủ lĩnh" với độ tuổi nhỏ nhất trong số những dự án được đề cử trong hạng mục Z - Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng, tuy nhiên, những điều mà Lê Văn Phúc (SN 2002, sinh viên năm 4, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM) cùng FLy To Sky đã thực hiện cho cộng đồng lại không hề nhỏ.

Là nhóm hoạt động thiện nguyện do thành lập từ năm 2018 ở Gia Lai, Fly To Sky do Phúc thành lập với mong muốn tạo môi trường hoạt động thiện nguyện cho các bạn trẻ có đam mê. Với 40 con người ban đầu đều là học sinh, sau 5 năm thành lập, Fly To Sky đã có hơn 200 thành viên nòng cốt tại Gia Lai và TP.HCM, đồng thời thu hút hàng ngàn lượt tình nguyện viên tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, Fly To Sky đã tổ chức được 27 dự án cộng đồng với hơn 150 chương trình trên khắp 22 tỉnh, thành phố, ước tính tổng kinh phí lên đến 10 tỷ đồng.

Các dự án, chương trình của nhóm cũng đã giúp cho khoảng 16.000 em nhỏ được sử dụng nước sạch khi đến trường, đóng góp hơn 50.000 cuốn sách, quản lý 33 thư viện trên toàn quốc. Chiến dịch “Đổi sách lấy cây” thu hút khoảng 10.000 lượt người tham gia.

Riêng trong đại dịch Covid-19 (từ năm 2020 đến 2021), nhóm đã tổ chức 5 hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19 với kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng với các hoạt động tặng túi quà an sinh, túi thực phẩm, hàng chục tấn rau củ và khẩu trang, nước rửa tay, găng tay y tế… đến 15 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Dù đã nhiều lần được trao tặng những giải thưởng vì những đóng góp của mình, tuy nhiên với Phúc, điều lớn nhất mà cậu bạn đạt được chính là “nụ cười, tình yêu thương của mọi người dành cho em”.

Đọc toàn bộ bài viết và bình chọn cho Fly To Sky tại đây.

Nhóm bạn trẻ "vẽ" lại hoa văn thổ cẩm theo cách đặc biệt

Là dự án duy nhất nằm trong hạng mục Z - Project - Dự Án Trẻ Vì Cộng Đồng của We Choice Awards 2023 về bảo tồn văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số, dự án Ethnicity Vietnam đã tạo nên dấu ấn của riêng mình khi để công nghệ trở thành dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện đại.

Khởi nguồn từ năm 2018, Ethnicity Vietnam vẫn luôn kiên trì với mục tiêu bảo tồn và đưa hoa văn dệt thổ cẩm - nét đẹp đặc trưng của các đồng bào dân tộc thiểu số đến gần hơn với mọi người bằng hình thức mỹ thuật số hóa các hoa văn. Đây cũng được chọn là một trong 10 dự án trong khối ASEAN được trực tiếp trình bày với nguyên Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Bằng cách ứng dụng phần mềm đồ họa (trong đó chủ yếu là Adobe Illustrator), Ethnicity Vietnam đã tiến hành số hóa lại hoa văn thổ cẩm theo từng mũi dệt, sợi chỉ để đảm bảo thư viện lưu trữ chính xác và hiệu quả nhất. Đồng thời, dự án cũng tiếp tục phát triển các hoa văn mang yếu tố đương đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của từng dân tộc.

"Bản thân mỗi chúng ta khi đón nhận một hoa văn, cũng là một câu chuyện, một ý nghĩa về văn hóa, đời sống, về nhân sinh quan của người địa phương để cùng học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển.” - Chị Quyên - thành viên của dự án chia sẻ.

Từ khi được thành lập cho đến nay, 2023, Ethnicity Vietnam xây dựng 4 thư viện số hóa hoa văn của 13 dân tộc với có 500 hoa văn được bảo tồn, 100 hoa văn phát triển, 100 ứng dụng hoa văn và 50 tranh minh họa đời sống dân tộc đã được lưu trữ.

Cùng sứ mệnh bảo tồn, Ethnicity Vietnam cũng chú trọng việc phát triển thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua nhiều chương trình trao đổi, huấn luyện nhằm trang bị các công cụ cần thiết, để thế hệ trẻ dần trở thành người dẫn dắt, phát triển cộng đồng, đặc biệt bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp văn hóa.

Đọc toàn bộ bài viết và bình chọn cho Ethnicity Vietnam tại đây.