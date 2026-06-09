Sả rất tốt nhưng lưu ý 5 điều cần tránh khi ăn kẻo 'rước họa'

Vào mùa hè, khi thời tiết dễ khiến người ta giảm cảm thấy thèm ăn, thêm sả vào món ăn còn có thể kích thích vị giác, giúp người ăn ngon miệng hơn.

Sả có tác dụng lợi tiểu, giúp các cơ quan trong cơ thể như gan và thận đào thải các chất có hại. (Ảnh: ITN).

Sả hỗ trợ giảm cân

Sả chứa citral, có nghiên cứu chứng minh rằng citral chống béo phì hiệu quả, ngăn ngừa tích tụ mỡ bụng, thúc đẩy đốt cháy năng lượng dự trữ, giúp quá trình trao đổi chất khỏe mạnh và tăng cường oxy hóa axit béo trong cơ thể.

Hạ cholesterol

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Thực phẩm và Độc tố Hóa học" cho thấy sả có khả năng giảm mỡ máu và cholesterol cao. Thường xuyên ăn sả giúp duy trì mức triglyceride lành mạnh và giảm lượng LDL cholesterol trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa tích tụ lipid trong mạch máu, thúc đẩy dòng máu trong động mạch lưu thông thuận lợi và phòng ngừa các bệnh tim mạch khác nhau, chẳng hạn như xơ vữa động mạch.

Thải độc và lợi tiểu

Sả có tác dụng lợi tiểu, giúp các cơ quan trong cơ thể như gan và thận đào thải các chất có hại, tăng số lượng và tần suất đi tiểu, giúp giảm mức axit uric.

Giúp giảm phù nề

Tinh dầu citral trong sả có tác dụng lợi tiểu, giúp cải thiện tình trạng phù nề, thông kinh bạch huyết, từ đó giảm hiện tượng cơ thể bị tích nước.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư da

Citral trong sả bao gồm hai hợp chất là geranial và neral, có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư da mà không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh của cơ thể.

Một nghiên cứu cho thấy hợp chất citral trong sả không chỉ giúp phòng ngừa ung thư da mà còn có đặc tính kháng nấm, ức chế hoạt động của nấm Candida trên da, hiệu quả trong điều trị các bệnh về da như nấm chân.

Duy trì sức khỏe tiêu hóa

Vi khuẩn Helicobacter pylori thường tồn tại trong dạ dày, có thể xâm nhập vào niêm mạc dạ dày và làm tổn thương mô dạ dày và tá tràng, gây viêm và dẫn đến đau dạ dày nghiêm trọng, thậm chí nôn mửa hoặc tiêu chảy. Sả được xem là một trong những loại thực vật hiệu quả nhất trong việc chống lại Helicobacter pylori, đồng thời giúp ngăn ngừa các bệnh tiêu hóa như loét dạ dày.

Kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa

Các hợp chất kháng khuẩn trong sả có thể tiêu diệt hiệu quả ký sinh trùng và vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa, đồng thời tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp kích thích chức năng ruột và cải thiện tiêu hóa.

Ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp

Sả được sử dụng rộng rãi trong y học thảo dược Ấn Độ vì hiệu quả điều trị ho và cảm lạnh. Vitamin C trong sả giúp giảm nghẹt mũi, cảm cúm và các bệnh về đường hô hấp khác như viêm phế quản, hen suyễn, v.v.

Ức chế sự phát triển của tế bào ung thư giai đoạn đầu

Có nghiên cứu chỉ ra rằng citral trong sả giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan giai đoạn đầu. Một trong những yếu tố gây ra ung thư gan là aflatoxin.

Khi cơ thể hấp thụ aflatoxin dù với hàm lượng nhỏ, các phản ứng miễn dịch của tế bào cũng có thể bị ức chế, dẫn đến nhân tế bào gan sưng to, biến đổi mỡ, chảy máu, hoại tử, và có khả năng gây tổn thương tế bào gan, thậm chí dẫn đến ung thư gan.

Ngâm sả bằng nước nóng để uống có thể giải phóng citral, citral sẽ phản ứng phân giải với aflatoxin, sau đó loại bỏ aflatoxin trong cơ thể. Có nghiên cứu còn phát hiện rằng sả thậm chí còn có tác dụng tích cực với ung thư vú.

Lưu ý khi ăn sả

- Sả có thể gây kích ứng da, không nên sử dụng để thoa ngoài cơ thể.

- Có nghiên cứu chỉ ra rằng ăn một lượng lớn sả có thể gây chóng mặt, buồn ngủ, khô miệng, đi tiểu nhiều và tăng cảm giác thèm ăn.

- Một trung tâm ung thư ở Mỹ mô tả rằng, tiêu thụ một lượng lớn tinh dầu sả có thể gây tổn hại gan và niêm mạc dạ dày, uống quá nhiều trà sả cũng ảnh hưởng đến chức năng thận. Vì lượng dùng sả sẽ khác nhau đối với từng người, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và các yếu tố khác đều ảnh hưởng đến liều dùng, do đó, trước khi ăn sả, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Các chuyên gia y tế cũng nhắc nhở phụ nữ mang thai nên tránh tiêu thụ sả. Họ trích dẫn một nghiên cứu trên động vật cho thấy, tiêu thụ lượng lớn sả, sẽ hấp thụ liều lượng cao citral và limonene, từ đó dẫn đến dị tật bẩm sinh ở chuột. Phụ nữ mang thai ăn quá mức có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

- Những người đang tiến hành hóa trị nên tránh sử dụng sả, vì sả có thể can thiệp vào tác dụng của một số hóa chất điều trị.

Theo hk01.com