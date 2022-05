Rosé và Xoài Non: 2 "nữ thần" tóc vàng có đam mê mãnh liệt với váy áo hoa nhí, gọi là "bánh bèo chúa" cũng chẳng sai

Không chỉ có visual xinh đẹp với màu tóc vàng óng tựa thiên thần, Rosé và Xoài Non còn có 1 điểm chung đó là mê mẩn style bánh bèo, nhất là các mẫu váy hoa nhí. 2 cô nàng chưa bao giờ rơi vào top mặc xấu, đủ để hiểu gu thời trang "đỉnh chóp" cỡ nào rồi. Hè này, chẳng cần phức tạp cầu kỳ, chị em cứ "học lỏm" tủ đồ của Rosé và Xoài Non kiểu gì cũng mặc đẹp cả mùa. Bật mí với các nàng, loạt item được Rosé và Xoài Non lăng xê rất dễ mua và thậm chí có item giá siêu "hạt dẻ".



Rosé

''Công chúa tóc vàng'' của BLACKPINK - Rosé đích thị là "fan cuồng" váy hoa nhí chân chính. Vì cô nàng có hẳn một BST siêu to khổng lồ toàn các mẫu váy vừa trendy lại siêu dễ thương. Chưa hết, nữ idol nhà ta còn cực kỳ thời trang khi hết lần này đến lần khác tạo trend với những cách phối đồ siêu xịn mịn. Hội chị em cứ sắm váy hoa theo gợi ý của Rosé là outfit lên hương tức thì nè.

Cô nàng thường sắm những mẫu váy hoa nhí tay bồng với phần cổ tim hoặc cổ vuông để khoe trọn xương quai xanh quyến rũ của mình.

Set váy hoa nhí croptop này vừa tôn dáng lại điệu đà. Chị em đi biển cũng nên ''tậu'' cho mình một mẫu na ná của Rosé nhé.

Gợi ý shopping:

[Box ảnh Sticker Link] - k14 - váy hoa rose xoài non - mẫu váy xanh

[Box ảnh Sticker Link] - k14 - váy hoa rose xoài non - mẫu váy xẻ

[Box ảnh Sticker Link] - k14 - váy hoa rose xoài non - mẫu váy xanh lá

[Box ảnh Sticker Link] - k14 - váy hoa rose xoài non - set váy

Xoài Non

So với tủ đồ của Rosé, cô nàng Xoài Non lại ưa thích các mẫu váy hoa kiểu cách hơn. Nào là cổ tim, cổ tàu, 2 dây rồi cả váy trễ vai. Nói chung, mẫu nào cũng xinh xắn cho chị em noi theo. Đặc biệt, hầu hết váy áo của Xoài Non đều là hàng local brand nên không chỉ dễ kiếm mà còn có giá cực bình dân nên chị em mình cũng có thể ''đu'' theo đó.

[Box thông tin shop] - k14 - váy rose xoài non - xoài non 1

Các nàng có thể tham khảo các mẫu váy hoa baby doll giống Xoài Non vì những mẫu váy này có khả năng ''hack tuổi'' cực đỉnh đó.

[Box thông tin shop] - k14 - váy rose xoài non - xoài non 2

Váy trễ vai cũng là bảo bối được Xoài Non ưu ái. Chiếc váy xanh này là thiết kế của local brand Dear José. Em váy này từng ''làm mưa làm gió'' trên Instagram và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

[Box thông tin shop] - k14 - váy rose xoài non - xoài non 3

[Box thông tin shop] - k14 - váy rose xoài non - xoài non 4

Nguồn: Internet

https://kenh14.vn/rose-va-xoai-non-2-nu-than-toc-vang-co-dam-me-manh-liet-voi-vay-ao-hoa-nhi-goi-la-banh-beo-chua-cung-chang-sai-20220505153348522.chn