Rosé hô to "I love Vietnam", khán giả bật đèn trắng như bầu trời sao ra tận phía ngoài SVĐ Mỹ Đình!

Đến với Born Pink Hà Nội ngày 2, Rosé tiếp tục đưa sân khấu solo mãn nhãn tặng BLINK Việt. Nhưng khác với đêm diễn đầu tiên, giọng ca chính BLACKPINK đã đổi Hard to Love thành bản hit nhiều fan mê mệt - Gone, kết hợp với On The Ground. Sân khấu tái hiện chính xác sân khấu Coachella phá đảo làng nhạc hồi tháng 4 năm nay. Chỉ với 2 câu hát, Gone đã đủ xoa dịu trái tim yêu nhạc của các fan Rosé.

Rosé mang sân khấu Coachella gồm Gone và On The Ground đến với Born Pink Hà Nội

Ngay trước khi hoàn thành sân khấu cá nhân, Rosé hô lớn "I love Việt Nam" khiến khán giả vỡ oà. Từ đêm đầu tiên đến hiện tại, Rosé là thành viên nhiều lần bày tỏ tình cảm với fan Việt nhất. Không chỉ kêu gọi "Ha Noi" cùng quẩy, Rosé còn có niềm đam mê ẩm thực to lớn, biết hết tất cả các project BLINK Việt dành tặng cho BLACKPINK trong lần đầu tiên đến Hà Nội. Cô nàng không giấu được xúc động khi được hoà chung không khí cùng người hâm mộ, chính mắt chiêm ngưỡng biển trắng đầy choáng ngợp.



Rosé và biển trắng choáng ngợp trong đêm 2 Born Pink Hà Nội

Trong cả 2 đêm diễn, fan Rosé đều dành tặng cô nàng biển lightstick màu trắng - dành riêng cho sân khấu cá nhân. Ở Born Pink Hà Nội ngày 2, biển trắng rực rỡ hơn bao giờ hết. Đến cả khán giả phía ngoài SVĐ Mỹ Đình cũng không quên bật lightstick, nhún nhảy theo âm nhạc của Rosé.