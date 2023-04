Rò rỉ ảnh vợ chồng Song Joong Ki dự hôn lễ ở nước ngoài: Nhưng sao ngoại hình nam tài tử lại xuống cấp đến mức này?

Lần cuối Song Joong Ki lộ diện trước công chúng là vào tháng 2 năm nay, khi anh cùng bà xã Katy Louise Saunders sóng đôi tại sân bay quốc tế Incheon. Kể từ đó đến nay, nam tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập trung quay phim mới và không lộ diện trước truyền thông, khán giả. Vậy nên, người hâm mộ hiện đang rất muốn xem những hình ảnh mới của Song Joong Ki.

Và ngay trong buổi tối 11/4, hình ảnh Song Joong Ki cùng vợ Tây dự hôn lễ ở Mexico đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội Weibo. Tại đám cưới, nam thần Hậu Duệ Mặt Trời chụp hình lưu niệm với cặp đôi của làng giải trí Mexico - Chantal Andere và Enrique Rivero Lake. Được biết, đích thân bà xã Song Joong Ki đã chụp tấm ảnh này cho 3 nghệ sĩ. Trước ống kính, nam thần xứ kim chi lộ rõ vẻ hạnh phúc, rạng rỡ, nụ cười tươi đốn tim fan như thường lệ.

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mexico - Chantal Andere - đã chia sẻ lại hình ảnh do bà xã Song Joong Ki chụp lên Instagram cá nhân. Cô còn khen ngợi nam thần xứ Hàn là 1 nghệ sĩ vô cùng tuyệt vời

Thế nhưng, thân hình gầy gò đáng lo ngại của Song Joong Ki mới là điều gây chú ý hơn cả. Đứng cạnh nhà sản xuất Enrique Rivero Lake, nam tài tử xứ kim chi lép vế hơn hẳn về khoản body. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên và tỏ ra lo lắng vì trước đó không lâu, thân hình Song Joong Ki trông đầy đặn hơn hẳn. Có thể nói, anh đã giảm cân đáng kể chỉ sau 1 khoảng thời gian ngắn.

Thì ra việc Song Joong Ki đột nhiên giảm cân có liên quan tới bộ phim My Name is Loh Kiwan mà anh đang quay. Được biết, ở tác phẩm mới, Song Joong Ki vào vai chàng trai trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Vì vậy, anh mới giảm cân để có thể hóa thân một cách hoàn hảo vào nhân vật. Sự cống hiến vì nghệ thuật của Song Joong Ki đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Song Joong Ki gầy đi trông thấy. Sau khi giảm cân, "bờ vai Thái Bình Dương" của nam tài tử cũng "mất tăm"

Lần cuối nam thần xứ kim chi xuất hiện trước công chúng là vào giữa tháng 2 năm nay, khi anh cùng Katy chuẩn bị đón chuyến bay sang Hungary

Nguồn: Naver, Weibo