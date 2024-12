Rõ ràng là hẹn bạn đi cà phê nhưng ra đến nơi thì mới ngỡ ngàng vì điều này

Văn hoá "hôm nào cà phê" và thực trạng "leo cây" phổ biến

Bạn hẹn hò đi cà phê cùng bạn bè, nhưng đến giờ chót lại nhận được thông báo hủy hẹn đột ngột, hoặc nhiều khi còn chẳng có ai tới. Câu chuyện nghe có phần quen quen này lại là một thực trạng đã và đang xảy ra rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại và gần như bất cứ ai cũng đã từng gặp phải một lần trong đời.

"Em quên" luôn là lý do phổ biến mỗi khi đến muộn hay lật kèo.

Có một thực tế là những lời nói như "Hôm nào hẹn hò đi", "Tuần sau ok không", "Lúc nào nhá!" hay "Để khi nào rảnh" xuất hiện nhan nhản trong các đoạn trò chuyện giữa nhóm bạn nhưng lại chẳng bao giờ "chốt" được thời gian cụ thể. Ngay cả khi thời gian địa điểm rõ ràng thì cũng có muôn vàn lý do để những cuộc hẹn đó dễ dàng bị quên lãng, và rồi người hẹn mới nhận ra mình đã bị "leo cây" mà không có sự giải thích thỏa đáng. Mỗi lý do, từ "đột nhiên bận việc" cho đến "xe hỏng, sức khỏe không ổn," đều có thể hợp lý nếu xảy ra một lần. Nhưng với những ai thường xuyên bị "bùng kèo," nỗi thất vọng là điều khó tránh khỏi.

Chẳng nói đâu xa, ngay cả Sơn Tùng M-TP – một trong những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam – mới gần đây cũng từng trải qua cảm giác bị "leo cây" để thấy rằng cả người nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Số là trong một sự kiện âm nhạc lớn tại Hà Nội, Sơn Tùng hào hứng hứa hẹn với cộng đồng mạng về việc sẽ hẹn bạn bè đi uống trà đá ở "chỗ cũ". Tuy nhiên, khi thật sự ghé quán, chẳng thấy bóng dáng ai cả đến mức anh phải chia sẻ trạng thái đầy hài hước: "Đã bảo hẹn anh em hôm mê ở chỗ cũ rồi. Cứ định ninh anh em hôm ra nên đã gọi 2 ly trà đá chờ sẵn. Ai dè anh em hôm mê cho mình hôn mê luôn, leo cây luôn. Đi về".

Sơn Tùng M-TP còn "dỗi" nữa là.

Hoá ra Sơn Tùng quá "liêm" chỉ là các fan đã quá đa nghi mà thôi. Câu chuyện tưởng chừng chỉ mang tính chất đùa vui nhưng nó cũng phản ánh thực tế cho thấy ngay cả những người nổi tiếng cũng khó tránh khỏi văn hóa "bùng kèo" vì những lý do khó đoán trước. Chính vì vậy, những cuộc hẹn không thực sự được coi trọng, khiến cho việc "lật kèo" trở thành một thói quen không hề xa lạ. Thế nhưng, nhiều người lại không hiểu rằng việc này có thể ảnh hưởng đến cảm giác của người khác, đặc biệt là khi bạn bè, người thân đã dành thời gian và công sức để chuẩn bị.

Hệ quả của cuộc sống bộn bề

Đúng là việc "leo cây" hay "bùng kèo" lặp lại nhiều lần sẽ dễ khiến người khác đánh giá thấp chữ tín của bạn. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần hiểu rằng cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh chóng, áp lực công việc, học hành, các mối quan hệ xã hội và rất nhiều vấn đề khác khiến cho có những lúc, chính những người hay hủy hẹn cũng cảm thấy có lỗi, nhưng họ thực sự không thể sắp xếp thời gian và phải thay đổi kế hoạch vào phút chót.

Ai rồi cũng có những tất bật của riêng mình. (Ảnh Freepik.com)

Dù vậy, điều quan trọng là sự chân thành trong giao tiếp. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn có thể tham gia một cuộc hẹn, hãy từ chối ngay từ đầu thay vì nhận lời một cách miễn cưỡng. Đồng thời, đối với những người bị "leo cây," việc thông cảm và hiểu cho bạn bè đôi khi cũng là cách giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng đương nhiên cũng không nên nhẫn nhịn quá nhiều lần mà cốt yếu là cần phải chia sẻ với nhau cũng như có được giải pháp giúp thay đổi thói quen không mấy tốt đẹp này.

Lota – Trợ lý ảo "chữa cháy" cho các cuộc hẹn

Vậy làm thế nào để tránh việc "leo cây" và đảm bảo các cuộc hẹn của mình luôn được thực hiện đúng giờ? Đương nhiên là cần phải nhắc nhở, giục giã thường xuyên. Thay vì tự làm điều này nhiều khi dẫn đến "mất lòng", hãy để Lota – Trợ lý nhắc việc ảo trên Lotus Chat làm thay giúp bạn.

Cùng tạo một nhóm chat toàn những bạn bè thân tín, những người hay hẹn hò cà phê, vừa có thể trao đổi công việc một cách bài bản không thua bất cứ ứng dụng truyền thống nào. Trong đó, Lota không chỉ là một công cụ nhắc nhở thông thường, mà với khả năng lưu trữ chi tiết, "cô trợ lý" này còn ghi nhớ chính xác ngày giờ hỗ trợ sắp xếp lịch trình, gửi thông báo đúng thời điểm, giúp bạn tránh quên các cuộc hẹn quan trọng.

Chỉ cần cú pháp đơn giản: "@Lota hãy nhắc mọi người hẹn cà phê lúc 7h tối ngày 20/12", Lota sẽ ngay lập tức ghi nhớ và gửi lời nhắc kịp thời. Ngoài ra, nếu bạn muốn đảm bảo không bỏ lỡ, có thể yêu cầu: "Nhắc lại mỗi 15 phút từ 6h30 đến 7h ngày 20/12 nhé!" Lota cũng sẽ tự động cập nhật và nhắc nhở theo đúng yêu cầu. Chỉ cần có thể cứ đúng giờ Lota sẽ "réo" tất cả mọi người trong nhóm, nhắc các bạn đến giờ hẹn hò rồi, đừng trễ nải nữa mà đi thôi.

Thậm chí, nếu bạn có thể sử dụng Lota để nhắc nhở về các cuộc hẹn, các cuộc phỏng vấn hay thậm chí là các công việc quan trọng, thì việc quên lịch trình hay bị "leo cây" sẽ không còn là vấn đề. Việc đặt lịch cụ thể và nhận thông báo kịp thời từ Lota sẽ giúp bạn luôn nhớ được thời gian và địa điểm hẹn hò, tránh làm mất lòng ai đó.

Tóm lại, việc hủy hẹn hay bị "leo cây" đã trở thành một phần trong văn hóa của giới trẻ hiện nay, nhưng nếu bạn biết cách sử dụng trợ lý ảo Lota để quản lý lịch trình của mình, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đừng để việc hẹn hò, dù chỉ là một buổi cà phê nhỏ, trở thành nỗi lo lắng, khiến bạn mất đi sự tin cậy từ bạn bè hay đối tác. Hãy để Lota giúp bạn ghi nhớ những cuộc hẹn và luôn duy trì sự tin cậy trong mọi mối quan hệ!