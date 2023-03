Rihanna khoe bụng bầu, Lady Gaga chùi hết son phấn vẫn "trượt Oscar" vào tay 1 bộ phim Ấn Độ!

Sáng 13/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã diễn ra với chiến thắng "áp đảo" thuộc về Everything Everywhere All At Once. Chương trình trao giải năm nay cũng gây chú ý khi có đến 2 "main pop girls" là Lady Gaga và Rihanna đều xuất hiện để trình diễn trên sân khấu Oscar. Ca khúc của cả 2 trình diễn đều xuất hiện trong danh sách đề cử tại Oscar năm nay tại hạng mục Best Original Song (Ca khúc gốc xuất sắc nhất).

Lady Gaga chùi hết lớp trang điểm, mang đến sân khấu giản đơn nhưng đầy cảm xúc

Năm nay Lady Gaga đã có màn xuất hiện đầy bất ngờ, "đánh úp" khán giả mà không hề thông báo trước. Lady Gaga mang đến một sân khấu cực kì đơn giản với ban nhạc acoustic, nữ ca sĩ cũng chùi toàn bộ lớp trang điểm trên thảm đỏ, cởi bỏ chiếc áo lộng lẫy để khoác lên mình chiếc áo thun mộc mạc. Màn trình diễn của Lady Gaga tập trung vào cảm xúc, và giọng hát ngày càng ấn tượng của Gaga đã khiến cả khán phòng như lặng người.

Ca khúc của Lady Gaga trình diễn là Hold My Hand, ca khúc nhạc phim điện ảnh Top Gun: Maverick. Năm nay cũng là năm thứ 4 Lady Gaga có mặt trình diễn trên sân khấu lễ trao giải lâu đời này và cô cũng đã từng chiến thắng 1 tượng vàng Oscar ở hạng mục Best Original Song cho ca khúc Shallow.

Lady Gaga diễn Hold My Hand

Lady Gaga cực kì đơn giản trên sân khấu Oscar năm nay

Diện mạo của nữ ca sĩ trước đó trên thảm đỏ

Rihanna khoe bụng bầu, tái hiện cả Wakanda trên sân khấu Oscar

Nếu như Lady Gaga đơn giản bao nhiêu thì Rihanna lại lên đồ "lồng lộn" bấy nhiêu trên sân khấu Oscar năm nay. Rihanna lần này mang hẳn cả bụng bầu khá nặng nề lên sân khấu nhưng thần thái, nhan sắc của cô nàng quả thật không đùa được. Mang đến sân khấu Oscar ca khúc Lift Me Up, nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever, Rihanna đã dựng lên cả một "Vương quốc Wakanda" trên sân khấu khiến người xem không khỏi choáng ngợp.

Rihanna diễn Lift Me Up

Rihanna lộng lẫy trên sân khấu Oscar lần thứ 95

Rihanna trên thảm đỏ

Tuy nhiên, dù cả hai "chị đại" của làng nhạc Pop đều xuất hiện trên sân khấu để trình diễn song 2 đề cử của Lady Gaga lẫn Rihanna đều không may mắn tại Oscar năm nay. Cái tên giành chiến thắng tại hạng mục Best Original Song năm nay là Naatu Naatu từ RRR, một bộ phim của Ấn Độ.