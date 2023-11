Red Velvet diện 3 thiết kế Việt trong ảnh "nhá hàng" sản phẩm mới, cộng đồng mạng nhìn mà tự hào!

Những năm gần đây, thị trường local brand Việt đang không ngừng phát triển, nhiều lần vươn tầm quốc tế khi lọt vào "mắt xanh" của hàng loạt ngôi sao đình đám. Một trong số những niềm tự hào của làng thời trang nội địa không thể không nhắc đến FANCì Club - thương hiệu góp phần tô điểm cho vẻ ngoài phong cách, ấn tượng của nhiều ngôi sao từ Âu đến Á.

Mới đây, những thiết kế của FANCì Club tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi được Red Velvet diện trong loạt ảnh teaser cho màn comeback sắp tới.

Trang phục của FANCì Club xuất hiện trong ảnh teaser Chill Kill



Thiết kế tua rua là một trong những sản phẩm đặc trưng, làm nên thương hiệu của FANCì Clubs nên không có gì ngạc nhiên khi kiểu trang phục này tiếp tục được người nổi tiếng lựa chọn. Thậm chí, cộng đồng fan Kpop còn vô cùng bất ngờ khi không chỉ 1 mà có đến 3 thành viên girlgroup nhà SM đều khoác lên mình những bộ cánh của thương hiệu Việt. Đặc biệt, nếu nhìn trên tổng thể ảnh nhóm, đồ của FANCì Club càng nổi bật hơn cả với những gam màu đa dạng, bắt mắt.

Irene khoe vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ trong mẫu đầm tua rua "Garden of Eden" (có giá khoảng 8.500.000 VNĐ) với thiết kế cổ yếm cách điệu cùng tông màu đỏ rực rỡ



Wendy cá tính, cuốn hút trong mẫu áo lệch vai tua rua trắng "November Rain Top" (có giá khoảng hơn 17.000.000 VNĐ), phối cùng với quần đen ngắn ôm sát và boots



Joy lại có phần bánh bèo, nữ tính hơn trong mẫu áo màu tím xuyên thấu "The Phantom Top" (có giá khoảng 9.000.000 VNĐ), tôn lên triệt để đôi chân dài miên man



Không chỉ Red Velvet mà trước đó, FANCì Club cũng phủ sóng trong trang phục từ trình diễn, hoạ báo đến MV của BLACKPINK. Gần đây nhất, Jennie cũng diện đồ của thương hiệu này trong MV ca khúc You And Me, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của thương hiệu Việt đối với thị trường Kpop.