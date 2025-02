Real Madrid đối đầu Atletico, PSG gặp Liverpool ở vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025 diễn ra lúc 18h ngày 21/2 theo giờ Việt Nam, đã mang đến những màn đối đầu hứa hẹn đầy kịch tính và nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Theo kết quả bốc thăm, trận cầu được đáng chú ý nhất sẽ là cặp đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid. Đây không đơn thuần là cuộc so tài giữa hai đội bóng thành Madrid, mà còn là trận đấu giữa hai thế lực bóng đá có quá nhiều duyên nợ suốt nhiều năm qua.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025. (Ảnh: UEFA)

Bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua các trận đấu đầy hấp dẫn giữa PSG vs Liverpool hay Bayern Munich vs Leverkusen, các cặp đấu được đánh giá ngang tài ngang sức. Ở các trận đấu còn lại, Club Brugge đấu với Aston Villa, PSV so tài Arsenal, Dortmund gặp Lille, Feyenoord đối đầu Inter Milan và Barca gặp đội thủ được đánh giá yếu hơn là Benfica.

Theo lịch, các trận đấu lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2024/2025 sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/3. Trong khi đó, lượt về được diễn ra vào ngày 11 và 12/3.