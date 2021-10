Rầm rộ tin Thiên An tận dụng scandal với Jack để "comeback" Vbiz, người thân cận "bật lại" bởi 1 lý do

Thời gian gần đây, Thiên An liên tục tung "hint" cho sự trở lại đường đua Vbiz, từ diện mạo có phần khác lạ qua kiểu tóc mới đến hình ảnh hậu trường so kè visual cùng single mom Quỳnh Lương. Tuy nhiên, động thái mới này khiến Thiên An hứng chịu không ít "gạch đá", nhiều người cho rằng cô tận dụng scandal tình ái với Jack là bàn đạp cho màn "comeback".

Trước những lời lẽ kém duyên của một bộ phận cư dân mạng, tối ngày 27/10, Wanbo Vành Môi - bạn thân Thiên An bức xúc nói về sự việc. Trên trang cá nhân của mình, anh khẳng định: "Cái chuyện đó là quá bình thường trong showbiz, tuy nhiên đạp lên được scandal để nổi tiếng nhưng đi được và trụ được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng của người nghệ sĩ. Nếu không có tài năng thì dù có 10 cái thị phi bạn cũng không bao giờ tỏa sáng nổi".

Chia sẻ đôi chút về việc Thiên An quay trở lại Vbiz, Wanbo Vành Môi bộc bạch: "Trong mắt tôi, Thiên An là diễn viên có tiềm năng. Nếu như cô bé tiếp tục cố gắng, cô bé sẽ trở lại là một diễn viên rất tài năng trong tương lai, thậm chí mọi người sẽ quên luôn cái scandal".

Trước đó, Thiên An nhận về không ít gạch đá trong bức hình chụp hậu trường cùng Quỳnh Lương, cho rằng cô tận dụng scandal với Jack làm bàn đạp cho màn "comeback" showbiz Việt. Hiện tại, nữ diễn viên đã cho "bay màu" bức hình trên trang cá nhân

Cách đây ít ngày, cô khiến dân tình rần rần với diện mạo khác lạ qua kiểu tóc mới

Qua 1 bình luận của bạn thân Thiên An khiến netizen "đoán già đoán non" về việc cô sắp quay trở lại đường đua Vbiz. Sau ít ngày, Wanbo Vành Môi cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này, cho biết cả hai sẽ đóng chung một bộ phim vào năm sau

Mặc cho scandal với Jack, dạo gần đây Thiên An vẫn vô tư thả dáng lên đồ xinh xỉu. Cô không ngần ngại chia sẻ hình ảnh nhóc tỳ đầu lòng lên MXH

Ảnh: Facebook nhân vật