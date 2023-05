Rabbit Hole - Điểm hẹn xóa tan căng thẳng, khơi dậy tâm hồn với nghệ nhân pha chế cocktail

Để tâm tư nhảy múa và cái tôi được vẫy vùng



Việc đầu tiên bạn cần làm khi mở cánh cửa bước vào Rabbit Hole là cho phép những yếu tố ở đây giúp bạn nới rộng vùng cảm xúc của mình. Bạn còn nhớ bộ phim Alice in Wonderland chứ? Giờ đây, bạn sẽ là một Alice. "Hang thỏ" sẽ là Wonderland của riêng bạn. Người khác cũng có Wonderland của riêng họ, dù là một không gian. Tính cá nhân lúc này được đề cao. Nhưng nói thế không có nghĩa là "vui thôi đừng vui quá". Chỉ đơn giản là mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, một chuyến đi đẩy cảm xúc tới cực hạn riêng. Dải cảm xúc này là vô tận. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc đèn pin rọi vào hang thỏ và cố gắng tìm điểm tận cùng. Độ khó cho hành động vừa rồi của bạn là 100/10. Bạn hiểu ý chứ?

Wonderland ma mị và huyền ảo của bạn

"We think before we drink". Ngoài yếu tố "concept of the bar" ra, ly cocktail trên bàn như một đại diện phát ngôn cho cá tính của bạn. Đại diện này sẽ được tạo tác từ cảm xúc của bạn đêm hôm ấy tại Rabbit Hole. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào, cần một chút béo ngọt hay đắng chát? Bạn để cho cái tôi được lên tiếng. Sau khi lắng nghe yêu cầu và câu chuyện từ bạn, bartender của Rabbit Hole sẽ cho bạn đúng thứ bạn cần. Nên nhớ, sự chuyển thể này cần một bartender trải nghề và trải đời. Và từng con người ở "hang thỏ" này không làm bạn thất vọng đâu. Chắc chắn đấy!

Hãy cho Rabbit Hole biết cá tính của bạn là gi

Tuyên ngôn riêng của từng bartender

Hãy nhìn trang Signature Cocktails đầu tiên trên thực đơn, từng cái tên xuất hiện trước mắt bạn đều do mỗi bartender tại Rabbit Hole sáng tạo nên. Họ là những người kể chuyện qua ly nước. Thử điểm qua 5$ milkshake được lấy cảm hứng từ bộ phim Pulp Fiction (1994). Tính đối ngẫu của riêng tư và hòa hợp được thể hiện trên ly cocktail 3 tầng tách biệt này (sẽ là 3 tầng nếu bạn tính thêm thanh cracker phía trên). Nhìn vào thành phần gồm Port, Fino Sherry, Aperol, Flor de Caña Spresso, Salted Caramel Foam… chắc bạn sẽ thắc mắc liệu chúng có "hợp rơ" với nhau không. Xin để vị giác trả lời câu hỏi ấy. Đầu lưỡi bạn giờ đây là một sàn nhảy, bản Funkie vui nhộn vang lên và tất cả nhân vật nguyên liệu trên được tự do nhảy múa. Nói tới đây có đủ khiến bạn đến liền Rabbit Hole và gọi 1 ly 5$ milkshake chưa?



Đừng ngã vào lo toan, hãy rơi đáy ly 5$ milkshake

Có thể bạn sẽ trả lời rằng nhộn nhịp quá sẽ không hợp với đám mây tâm trạng đang làm mưa trên đầu bạn. Bạn muốn một thứ gì đó man mát để đồng điệu với mình hơn. Đừng vội bỏ đi, hãy bảo anh chàng bartender của Rabbit Hole làm cho bạn 1 ly Norwegian Wood, lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của ban nhạc The Beatles. Hương vị ấm áp của gừng, lá hương thảo sẽ cùng bạn ôm ấp trái tim ngổn ngang bên trong. "Hang thỏ" quanh bạn giờ đây là một khu rừng Bắc Âu. Trước mắt bạn là một căn nhà gỗ, nơi bạn đang giam giữ nỗi buồn của mình. Chút whisky khói cuối cùng đọng lại, biến thành ngọn đuốc trên tay bạn. Bạn đốt cháy căn nhà ấy. Sau tất cả, sau khi đám bụi tro cuối cùng cuốn theo gió, bạn được toàn vẹn nhìn ngắm nỗi buồn của mình. Không kìm nén, không giấu nhẹm. Bạn mỉm cười.



Để nỗi buồn được tự do với Norwegian Wood

Hành trình mang tên "50 Asia Pop-up series"

Lần lượt từng bartender từ những quán bar thuộc top 50 Châu Á đã và đang mở rộng cánh cổng tại Rabbit Hole. Họ vào vai guest shift đem hết những gì tinh túy nhất trong chuyện nghề của mình và phô diễn tại "hang thỏ". Cũng có thể nói "50 Asia Pop-up series" là dịp để những con người tại Rabbit Hole và guest shift đình đám "trao đổi chiêu thức" với nhau. Rabbit Hole mang những phù thủy pha chế vào lãnh địa của mình để tái hiện lại những ly cocktails đình đám của họ. Thật sự phải nể phục cái gu mặn mòi của từng guest shift của Rabbit Hole. Chẳng hạn như Mr. Hiroyasu Kayama, một Mixologists đến từ Bar Benfiddich ở Nhật Bản, đã chia sẻ vlog một ngày làm việc "sáng hái thảo mộc, tối đứng quầy bar" của mình. Ông và đồng nghiệp đã sử dụng chính những cây thảo mộc "bar tự trồng" để làm nguyên liệu cho đồ uống tại bar. Hoặc giả bạn sẽ chẳng thể nào tin được sự tồn tại của một ly cacao cocktail nếu như chưa gặp Mr. Shuzo Nagumo đến từ Memento Mori Bar (Nhật Bản).

Có một ly cacao trong một ly cocktail của Mr. Shuzo Nagumo

Cách những guest shift đặc biệt này chơi đùa cùng nguyên liệu, cách họ trình bày những ly cocktails ấn tượng, từ vui nhộn đến lịch lãm, đã khiến cho linh hồn của "hang thỏ" trở nên ngày càng sinh động. Họ chính là những nghệ nhân pha chế thực thụ. Và dĩ nhiên, để trở thành nghệ nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào, bạn bắt buộc phải không ngừng học hỏi, từ trong "ao làng" cho đến thế giới. Rabbit Hole cho phép bartender của mình làm điều đó thông qua "50 Asia Pop-up series" đầy tâm huyết này. Nếu bạn là một bar thủ chân chính, một tâm hồn cần bar thì đừng nên bỏ qua chuỗi sự kiện đặc biệt này của Rabbit Hole. Mọi thông báo về sự kiện đều được đăng tải trên Fanpage Rabbit Hole cho bạn có mặt đúng nơi, đúng thời điểm.

Bạn ở hang thỏ và trốn cả thế giới

Hãy nhớ "Rabbit Hole for the soul". Chúng ta có cái hẹn tối nay đi thăm "hang thỏ" ở 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Rabbit Hole Bar

Address: Underground - 138 Nam Ky Khoi Nghia street, District 1, HCMC

For Booking: +84 904 578 629

Website: https://www.rabbithole.com.vn/