Quỳnh Lương bị miệt thị khi bàn luận chuyện hôn nhân của Xoài Non và Xemesis?

Hôn nhân của Xoài Non và Xemesis đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Mới đây, Quỳnh Lương cũng trở thành tâm điểm chú ý khi đưa quan điểm không đồng tình với ý kiến hôn nhân đổ vỡ do người vợ ít học. Cô còn vướng tranh cãi vì sử dụng từ ngữ bị cho là chưa phù hợp do người trong cuộc chưa hề lên tiếng xác nhận.

Vào ngày 5/6, Quỳnh Lương đã tiếp tục đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên 9x lên tiếng đáp trả khi bị một cư dân mạng mỉa mai cho rằng cô cũng ít học. Cô cho biết theo quan điểm bản thân, chuyện học là việc cả đời.

"Ở đây ai cũng đang cố gắng sống tốt cuộc đời của bản thân mình và Quỳnh cũng đang làm tốt công việc của mình. Tất cả những lời nói ở trên không có ý nghĩa bao che cho việc mình chỉ học tốt nghiệp lớp 12 hay mình không cổ xuý cho việc bạn học ít hay học nhiều. Nhưng mình tin tất cả những điều mình học trên đời này đều mang ý nghĩa cho mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn", cô chia sẻ.

Quỳnh Lương lên tiếng khi bị mỉa mai ít học vì bàn luận chuyện hôn nhân của Xoài Non

Nữ diễn viên 9x khẳng định quan điểm luôn coi trọng việc học tập, tiếp thu kiến thức

Trong video này, Quỳnh Lương cũng lên tiếng cho biết bản thân cũng là một người bình thường đầy những khuyết điểm, luôn cần sự bao dung thấu hiểu. Cô còn gửi lời cảm ơn tới netizen đã nhẹ nhàng, dạy bảo mình trong thời gian vừa qua.

Quỳnh Lương chia sẻ cô cũng là người bình thường đầy những khuyết điểm, thiếu sót

Trong video cũ, nữ diễn viên đồng tình một phần với ý kiến vợ chồng Xoài Non đổ vỡ do không môn đăng hộ đối, nhưng cô hoàn toàn không đồng tình với ý kiến cho rằng đổ vỡ do người vợ ít học. "Với một người có trải nghiệm như mình thì chuyện đổ vỡ gia đình có hàng nghìn, hàng vạn lý do, không phải chỉ vì bạn ít học mà bạn mới đổ vỡ. Do góc nhìn về cuộc sống, do nhận định, do nhân sinh quan... nhiều thứ lắm.

Chẳng may chuyện của Xoài là thật đi chăng nữa thì một người học cao hiểu rộng như các bạn, liệu việc lấy học thức của người ta ra để nói lúc người ta đang buồn có đáng không? Mình thấy không đáng!", Quỳnh Lương cho hay. Sau khi đăng tải clip, Quỳnh Lương đã bị khá nhiều cư dân mạng chất vấn, thậm chí miệt thị.

Chia sẻ của Quỳnh Lương về chuyện của Xoài Non vướng nhiều tranh cãi

Quỳnh Lương là người mẫu look book đình đám ở Hà Nội. Cô từng góp mặt trong loạt MV triệu view như Màu Nước Mắt, Nếu Ngày Ấy… Bên cạnh công việc làm mẫu ảnh, kinh doanh, nữ diễn viên 9x còn tham gia đóng phim.

Trong quá khứ, Quỳnh Lương từng khó khăn đến mức phải đi "cầu cứu" người thân từng đồng tiền để đóng học phí: "Tôi không bao giờ quên chiếc thẻ ngân hàng tôi làm hết 70 nghìn đồng trong khi cả gia tài có 73 nghìn đồng chỉ vì mình tin lời nói của một người thân hứa sẽ cho tôi 200 nghìn đồng để đóng học", cô từng chia sẻ.

Khi đang học cấp 3, Quỳnh Lương phát hiện bản thân mang thai ở tuổi 18. Cuộc hôn nhân này lại không hạnh phúc. Cô ly hôn và làm mẹ đơn thân, nhận chăm sóc, nuôi nấng con trai.

Quỳnh Lương từng trải qua khoảng thời gian khó khăn vất vả trong quá khứ

Nữ diễn viên mang thai ở tuổi 18 và sau đó là mẹ đơn thân