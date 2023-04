Quỳnh Anh Shyn, Jun Vũ và loạt sao Việt khoe dáng sành điệu với trang phục của CHATS by C.DAM

"Figure" là Bộ sưu tập mới nhất của CHATS by C.DAM, trình diễn lần đầu tiên trên sàn diễn thời trang của Elle Fashion Show cuối năm 2022 với nguồn cảm hứng về nội lực mạnh mẽ của người phụ nữ. Tiếp nối từ hành trình đó, "Figure" phiên bản Lookbook gợi mở tới công chúng nhiều hơn về "Trí tuệ nữ tính" và ''những cảm xúc đa chiều, gần gũi với tự nhiên bên trong mỗi người phụ'' nữ.



Với những suy tưởng về tính nữ đa chiều ấy, BST "Figure" nhanh chóng trở thành sự lựa chọn trong tủ đồ của nhiều sao nữ có tầm ảnh hưởng như Quỳnh Anh Shyn, Diễm My, Jun Vũ, Đồng Ánh Quỳnh, Thu Anh Hồ...

Khác với diện mạo cá tính và sự phá cách thường thấy của Quỳnh Anh Shyn ở các tuần lễ thời trang quốc tế, trong trang phục của CHATS by C.Dam, cô xuất hiện với hình ảnh thanh lịch "lạ thường" với tone màu all-white. Điểm nhấn thùa khuyết lặp lại trên thân váy (hay còn gọi là repeating cut), kết hợp cùng layer thân sau mang đến tổng thể hài hoà, vừa nữ tính vừa mạnh mẽ.

Quỳnh Anh Shyn mang diện mạo cá tính trong thiết kế mới của CHATS by C.DAM với phom dáng ôm sát cơ thể cùng những đường cắt phóng khoáng

Trong lần xuất hiện gần đây, Diễm My cũng diện trên mình một thiết kế mới thuộc "Figure" của CHATS by C.DAM. Chiếc áo dây bản, phom dáng suông với điểm nhấn là những đường may cầu kỳ dọc theo dáng áo đã khéo léo tôn lên bờ vai thon cùng chiếc xương quai xanh quyến rũ của nàng diễn viên. Phong cách tối giản của set đồ cũng giúp làm nổi bật thần thái sang trọng, nổi bật mà chẳng cần hào nhoáng, cầu kỳ của người đẹp.

Diễm My trong thiết kế dáng suông tối giản của CHATS by C.DAM

Jun Vũ là nàng diễn viên trẻ có gu thời trang bắt mắt, thời thượng và luôn biết làm mới mình. Trong thiết kế váy dáng dài, tông màu All-White thuộc BST mới nhất của CHATS by C.DAM, Jun Vũ lại càng chứng tỏ được con mắt thời trang mới mẻ của mình. Với một chiếc váy kín đáo, nàng thơ vẫn cuốn hút lạ thường, ấn tượng và mới lạ hơn so với phong cách ngọt ngào, quyến rũ hàng ngày của mình. Có thể thấy, các người đẹp khi diện những thiết kế của CHATS by C.Dam đều mang tới sự cân bằng hài hoà giữa tính nữ mềm mại và sự sắc nét, cá tính của một người phụ nữ giàu trải nghiệm.

Jun Vũ trong thiết kế áo bodysuit cut - out đa chi tiết, kết hợp cùng điểm nhấn dây đai tinh tế

Bộ sưu tập "Figure" là một bước chuyển mình của CHATS by C.DAM trên hành trình khắc hoạ vẻ đẹp duy biệt của mỗi người phụ nữ. "Figure" khai thác câu chuyện "Trí tuệ nữ tính" - sự dung hòa ở nhiều khía cạnh đối lập, khi mạnh mẽ, khi thả lỏng, khi mềm dẻo, khi quyết liệt,... Từ đó, "Trí tuệ nữ tính" gợi nhắc người phụ nữ ôm ấp lấy tính nữ riêng biệt của mình và tận dụng những nét tính cách đa chiều ấy như một sức mạnh riêng biệt. Với CHATS by C.DAM, mỗi người phụ nữ sẽ có cho mình một vẻ đẹp tính nữ riêng và chỉ cô gái ấy mới có quyền quyết định mình sẽ "nữ tính" theo bất cứ cách nào cô ấy muốn.

Trong cảm hứng về tính nữ đa chiều ấy, các thiết kế thuộc BST "Figure" là bản phối tổng hòa của nhiều yếu tố. Những đường cắt thẳng, dứt khoát biểu trưng cho sự tự do và mạnh mẽ; nét mềm mại của Đông Phương được thể hiện trên những phom dáng uyển chuyển, chảy trên đường cong cơ thể. Song hành với đó là yếu tố giải kết cấu lạ mắt cùng bảng màu tối giản thanh lịch đã cũng tạo nên bức tranh "Figure" sống động, đa mảng miếng.

BST "Figure" đã chính thức ra mắt vào ngày 4/4/2023 tại website https://chatsbycdam.com/. "Figure" của thương hiệu CHATS by C.Dam hứa hẹn mang đến những thiết kế đột phá cùng tính ứng dụng cao cho tủ đồ của người phụ nữ. Những hình ảnh mới nhất của bộ sưu tập Figure cũng sẽ được cập nhật đầy đủ tại Facebook CHATS và instagram @chatsbycdam.