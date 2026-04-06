Quỳnh Anh Shyn: "Gái phố" mặc đẹp nhất MXH

Sau chương trình Em Xinh Say Hi, Quỳnh Anh Shyn chính thức dấn thân vào thị trường âm nhạc với EP đầu tay mang tên Girl Phố , đánh dấu cột mốc chuyển mình rõ nét từ một fashionista sang hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Trong MV Girl Phố, thời trang gần như trở thành “nhân vật chính”. Quỳnh Anh Shyn liên tục thay đổi loạt outfit khác nhau, không chỉ để gây ấn tượng thị giác, mà còn gắn liền với không gian đô thị, với nhịp sống trẻ và năng lượng đường phố.

Điểm mạnh lớn nhất của cô nàng nằm ở khả năng kiểm soát tổng thể. Dù outfit có nhiều chi tiết, cô vẫn biết cách cân bằng để không bị rối mắt. Khi đã chọn trang phục nổi bật, phụ kiện sẽ được tiết chế, và ngược lại. Nhờ đó, mỗi set đồ đều có điểm nhấn rõ ràng nhưng vẫn giữ được sự hài hòa.

Một số tạo hình đậm chất "phố" của Quỳnh Anh Shyn trong MV mới.

Quay trở lại đời thường, phong cách của Quỳnh Anh Shyn vẫn giữ nguyên tinh thần đó nhưng được “giảm nhiệt” để dễ ứng dụng hơn.

Trong một outfit xuống phố với tinh thần chính là sporty năng động, nàng fashionista chọn diện combo kinh điển là áo crop top và quần ống rộng, sau đó nâng cấp bằng cách phối phụ kiện nổi bật. Chính cách mix này giúp outfit trông khác biệt mà không cần quá cầu kỳ.

ADN phong cách của Quỳnh Anh Shyn luôn xoay quanh sự cá tính và khác biệt, vì vậy ngay cả khi diện váy, cô vẫn ưu tiên những lựa chọn có điểm nhấn rõ ràng. Những set đồ như áo corset kết hợp cùng miniskirt, đi kèm boots cao quá gối với thiết kế lạ mắt không chỉ giúp tôn dáng mà còn tạo nên tổng thể nổi bật, đậm chất riêng.

- Nơi mua: BUPBES

Bên cạnh những outfit ấn tượng, Quỳnh Anh Shyn cũng có nhiều set đồ dễ áp dụng trong đời thường. Công thức quen thuộc như áo ôm kết hợp quần ống rộng và khoác ngoài một chiếc áo họa tiết giúp tổng thể vừa thoải mái vừa có điểm nhấn. Để outfit trông cuốn hút hơn, đừng quên thêm phụ kiện như mũ, kính hay trang sức để hoàn thiện phong cách.

- Nơi mua: adidas

Thời trang du lịch mùa hè của Quỳnh Anh Shyn thường xoay quanh những item có form dáng đơn giản nhưng được làm mới bằng họa tiết độc đáo. Chính sự kết hợp này giúp outfit giữ được sự gọn gàng, dễ mặc nhưng vẫn nổi bật và có cá tính riêng. Đây cũng là kiểu đồ rất hợp với vibe mùa hè, lại dễ mix & match với nhiều item khác nhau, phù hợp cho cả đi biển lẫn dạo phố.

- Nơi mua: Set - Túi

Với bikini, Quỳnh Anh Shyn ưu tiên những thiết kế gợi cảm nhưng vẫn giữ được tinh thần năng động đặc trưng. Cô thường chọn các dáng cut-out nhẹ, hai mảnh hoặc phối thêm áo khoác mỏng, quần short hay chân váy để tạo layer thú vị. Nhờ vậy, outfit đi biển không chỉ tôn dáng mà còn mang đậm chất thời trang, vừa nổi bật vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.