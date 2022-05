Quyết không đạo nhái, Nathan Lee đặt riêng nhãn hàng REN làm đồ cho mình, tiện thể mỉa mai Ngọc Trinh bằng câu nói sâu cay

"Real things go on billboards, fake trash must go back to the garbage!" (tạm dịch: Hàng thật sẽ được lên biển quảng cáo, còn thứ hàng fake rác rưởi chỉ nên về thùng rác thôi"!) là dòng caption xéo xắt, chua chát mà nam nhân đặt bên trên bức ảnh mẫu trang phục của mình. Đây là thiết kế custom-made mà Nathan Lee đặt hàng tại thương hiệu REN - nhãn hàng bị Ngọc Trinh copy cách đây không lâu