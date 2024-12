Quý tử út 15 tuổi của Hoa khôi Thu Hương: Điển trai, học giỏi, vừa vượt qua 100 đối thủ để giành chức vô địch đua xe giải quốc tế

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu Hương không giấu được niềm vui về con trai út Nguyễn Hoài Nam Anh. Cậu bé 15 tuổi vừa giành chức vô địch hạng 4SS SPRINT tại giải đua Go-kart quốc tế được tổ chức tại Trường đua Đại Nam. Giải đua có quy mô quốc tế, thu hút gần 100 tay đua đến từ các độ tuổi và nhiều quốc gia tham dự, trong đó quý tử nhà Thu Hương là một trong những tay đua trẻ nhất khi mới 15 tuổi.

Theo chia sẻ của Hoa khôi Thu Hương, khi nghe tin giải đấu được tổ chức, Nam Anh đã xin phép bố mẹ đăng ký tranh tài và thể hiện sự quyết tâm cao độ giành vị trí cao dù chưa từng theo học bất cứ khóa đua xe chuyên nghiệp nào.

“Thấy được nghị lực, đam mê và quyết tâm của con, gia đình đã chọn ủng hộ, ở bên cạnh để cổ vũ tinh thần cho con. Tôi cùng con lên chiến lược bổ sung dinh dưỡng để giúp con có được tinh thần và năng lượng tốt nhất trong từng vòng tranh tài. Thật hạnh phúc khi con đã có thể đạt chức vô địch trong lần đầu tiên tham dự giải đấu Internaltional Karting Cup”, chị cho biết.

Không phải ngẫu nhiên mà Nam Anh có được thành tích này khi là tay đua trẻ nhất (15 tuổi) trong lần đầu cạnh tranh với gần 100 tay đua vốn có nhiều kinh nghiệm, lại đến từ các quốc gia phát triển khác. Từ lúc mới 5-6 tuổi, cậu bé đã thể hiện rõ niềm đam mê với xe đua khi biến phòng của mình thành nơi trưng bày bộ sưu tập xe mô hình. Theo năm tháng, sở thích này càng lớn dần. Cậu tìm sách về xe trên mạng và tự chọn lọc các kiến thức để soạn ra cuốn sách riêng, thậm chí còn sử dụng tiền lì xì để lắp đặt cả hệ thống mô phỏng đua xe công thức trong phòng riêng và tự tập luyện hàng ngày trong rất nhiều năm.

“Chiến thắng ở giải Internaltional Karting Cup hoàn toàn là nỗ lực, sự khổ luyện và chiến lược thi đấu của con. Khi chứng kiến giây phút con vượt qua tay đua nhiều kinh nghiệm người Đức ở đoạn cua cuối và về đích đầu tiên, tôi gần như khóc vì tự hào. Mặc dù tôi rất sợ tốc độ, chỉ đi theo cổ vũ cho con, đồng thời cũng lo lắng về sự nguy hiểm của môn thao đua xe này, nhưng tôi không cấm con theo đuổi sở thích. Tôi chỉ cố gắng động viên, giúp con vững vàng về tâm lý trước mỗi vòng đua”, ông xã Hoa khôi Thu Hương tâm sự.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ đều là doanh nhân, đầy đủ điều kiện về vật chất, Nam Anh được khuyến khích theo đuổi đam mê về đua xe cùng sự tập luyện nghiêm túc. Cậu dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về quy trình, công nghệ sản xuất xe Kart và tự mày mò chế tạo xe đua, các phương thức cải tiến tốc độ cho các loại xe hay làm thí nghiệm liên quan đến khí động học. Cậu còn tham gia học hè lớp 10 tại UCLA Mỹ - Đại học California, một trong những ngôi trường đại học lâu đời, uy tín và nổi tiếng nhất nước Mỹ để có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về xe đua.

Ông xã Hoa khôi Thu Hương nói, vợ chồng anh định hướng cho con út trở thành kỹ sư cơ khí nên việc đua xe là một trong những trải nghiệm không tách rời với nghề nghiệp tương lai. Nếu con muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp, cả hai đều ủng hộ miễn là con tự tin và có đủ tài năng. Tuy ủng hộ con theo đuổi sở thích đua xe nhưng cả hai luôn đề ra nguyên tắc, con phải hoàn thành việc học và giữ vững thành tích dẫn đầu trong mỗi kỳ học tại trường International School Ho Chi Minh City. Nam Anh rất hiểu kỳ vọng của bố mẹ nên luôn đạt kết quả tốt trong học tập và đã lên danh sách những ngôi trường đại học mình mong muốn.

Không chỉ được bố mẹ truyền cảm hứng, hai anh trai của Nam Anh là Nam Thanh và Nam Khánh cũng là tấm gương để cậu noi theo. Anh cả Nam Thanh đang làm việc tại bộ phận Al của Facebook tại New York. Anh trai thứ hai Nam Khánh mới 16 tuổi nhưng cũng có thành tích đáng nể: quán quân cuộc thi The Young Entrepreneurs (Doanh nhân Trẻ) với giải thưởng 2.500 USD cùng học bổng 50% tại trường VinUniversity; giải nhất CEO Kids 2018 (Thương gia nhí), Phó Chủ tịch Ban đối ngoại Mạng lưới thế hệ kế thừa The Next Generation và từng tham gia trại hè tại Đại học Wharton (Mỹ). Năm tới, Nam Anh dự định sẽ nộp hồ sơ vào các trường Đại học phù hợp tại Mỹ với mong muốn có thể tiếp nối truyền thống học tập của hai anh trai.

“Với các con, chúng tôi luôn dạy dỗ kỹ về tính cách và chú trọng thể chất trước tiên, sau đó mới là chuyện học hành. Các con cần phải khỏe mạnh, ý thức về luyện tập, dinh dưỡng, đồng thời sống lễ phép, tự lập, theo đuổi đam mê. Chúng tôi không mong con học giỏi mà chỉ cần các con hạnh phúc, khỏe mạnh.

Còn trong việc học, tôi luôn nói các con: Hãy phấn đấu học tập và được làm việc ở các công ty lớn trên thế giới trước, rồi đợi cơ hội tốt hãy khởi nghiệp. Khởi nghiệp không có nghĩa là mở công ty, mà phải có một đề án độc đáo, sáng tạo và có ích cho con người”, ông xã Hoa khôi Thu Hương cho biết.

Với Thu Hương, chị luôn lấy những trải nghiệm trong hành trình thành công của mình để khuyên các con: “Từ nhỏ tôi không mấy tự tin nên lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực vượt qua ngưỡng của bản thân. Tôi tin ai cũng có một tài năng thiên bẩm, chỉ cần được phát hiện, đầu tư và đúng môi trường phát triển là tỏa sáng. Và khi đã thành công ở một lĩnh vực nhất định, người ta sẽ có sự tự tin, từ đó cánh cửa cơ hội cứ thể mở ra. Những thành tích của hai con luôn khiến tôi tự hào và tôi muốn chia sẻ với những bà mẹ khác để các phụ huynh tin rằng, con của họ cũng có thể tỏa sáng nếu phát triển đúng tài năng thiên bẩm”.

Doanh nhân Hoài Nam - Hoa khôi Thu Hương là một trong những cặp đôi được đông đảo công chúng ngưỡng mộ về tài năng. Doanh nhân Hoài Nam hiện là Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya, còn Hoa khôi Thể thao - Á hậu Mrs World Nguyễn Thu Hương từng là gương mặt MC, diễn viên nổi tiếng những năm 2000, sau đó lập công ty truyền thông riêng, sản xuất nhiều chương trình, trong đó có cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 (2006).... Chị cũng có bằng Tiến sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TP HCM. Cặp đôi có hai con chung Nam Khánh (16 tuổi) và Nam Anh (15 tuổi) đều có ngoại hình khôi ngô, lễ phép, học giỏi.