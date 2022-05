Quý tử Độ Mixi lo bố thất nghiệp vì chỉ ngồi máy tính, netizen liên tưởng ngay nhóc tì nhà Kang Gary!

Mới đây, trên sóng livestream, Độ Mixi kể về lời dặn dò từ "cậu cả" Tùng Sói khiến netizen cực kỳ thích thú.

Chuyện là trong một buổi được bố mẹ đưa đi chơi, cậu nhóc bất ngờ hỏi bố: "Sao bố không đi rửa xe? Sao xe bố bẩn thế?". Nghe thấy thế, Độ Mixi bèn hài hước đáp lại: "Tại vì bố không có tiền, bố không đi rửa xe được". Tùng Sói liền bảo rằng: "Con thấy bố suốt ngày ở nhà chơi máy tính thì làm sao bố có tiền, bố phải ra ngoài làm thì người ta mới cho bố tiền chứ bố ở nhà chơi máy tính không có tiền đâu". Chia sẻ với người hâm mộ, Độ Mixi bày tỏ: "Thằng con nói câu chí mạng làm tôi không biết nói gì".

Tùng Sói - "cậu cả" nhà Độ Mixi có lượng fan khủng chẳng thua kém ông bố nổi tiếng

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng thích thú với câu chuyện về Tùng Sói. Cậu bé nào đâu biết rằng bố chính là streamer giàu nhất nhì Việt Nam. Nhiều người còn liên tưởng ngay đến Kang Ha Oh - cậu nhóc nhà Kang Gary vì cũng từng có câu chuyện tương tự.

Nghe chuyện về Tùng Sói, netizen liên tưởng ngay đến con trai Kang Gary

Trong chương trình The Return Of Superman, Kang Ha Oh từng chọn món đồ chơi rẻ tiền mà bỏ qua chiếc xe ô tô cậu nhóc yêu thích sau khi hỏi giá chỉ vì lo bố không có tiền trả trong thời điểm dịch Covid-19. Khi được hỏi lý do, Ha Oh cho biết: "Bố có đi làm đâu. Bố đang thất nghiệp mà, vì virus đó". Nghe câu nói ngây thơ từ cậu nhóc, nhân viên bán hàng cũng phải bật cười.

Kang Ha Oh nằng nặc không mua đồ chơi đắt tiền vì cho rằng bố thất nghiệp, không có tiền

Ha Oh nào đâu biết bố lại là đại gia ngầm

Ảnh: Internet, Running Man Vietsub

