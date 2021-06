"Quỷ thần" ở Hospital Playlist - Jeon Mi Do: Đóa hoa nở muộn của điện ảnh Hàn, lăn lộn showbiz hơn 10 năm vẫn sợ MXH

Hospital Playlist mùa 2 đã quay trở lại với 12 tập phim. Tập 1 mùa 2 vừa lên sóng đã đạt tỉ lệ người xem cao nhất lịch sử đài cáp tvN- 14,9% và mọi người đang rất chờ mong vào con số kỉ lục tiếp theo. Bộ phim lấy y khoa làm chủ đề chính, xoay quanh cuộc sống của nhóm F5 bác sĩ tài hoa đang công tác tại bệnh viện Yulje gồm: Lee Ik Jun (Jo Jung Suk), Ahn Jung Won (Yoo Yeon Seok), Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho), Yang Seok Hyung (Kim Dae Myung) và Chae Song Hwa (Jeon Mi Do).



Chae Song Hwa -"Bông hoa lạc giữa rừng gươm"

Chae Song Hwa là một giáo sư, bác sĩ có tiếng ở khoa thần kinh bệnh viện Yulje. Cô nổi tiếng là thông minh, sắc sảo và luôn chăm chỉ làm việc mà không biết mệt mỏi là gì. Mỗi khi Chae Song Hwa xuất hiện, cô đều mang đến một luồng không khí tích cực cho mọi người. Trong vai trò là bác sĩ hàng đầu của bệnh viện, Chae Song Hwa luôn hoàn thành tốt các ca phẫu thuật, đưa ra những lời khuyên có ích cho đồng nghiệp, hậu bối và chỗ dựa vững chắc của những bệnh nhân đến thăm khám ở đây. "Thông minh, ân cần, quy tắc, giàu tình cảm" chính là những tính từ miêu tả đúng nhất về nữ bác sĩ tài hoa này.

Nếu Lee Ik Jun (Jo Jung Suk thủ vai) là cây hài của bệnh viện Yulje thì Chae Song Hwa chính là hiện thân của "quỷ thần". Theo như lời kể của đồng nghiệp thì cô chưa bao giờ đến trễ giờ dù ngày hôm trước cô đã đi cắm trại trên núi hay mưa giông kéo đến. Đồng thời, "quỷ thần" Chae Song Hwa chính là trụ cột tinh thần của cả nhóm F5.

Trong tập 6 mùa 1, khi Song Hwa phát hiện khối u ở ngực đã khiến 4 người còn lại đứng ngồi không yên. Trong khoảnh khắc, khán giả sẽ nhìn thấy được khía cạnh mềm yếu của người mang biệt danh "quỷ thần" khi cô đối diện với thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Nỗi sợ hãi của cô đã bật thành tiếng khi cô hỏi Ik Jun về bệnh tình của mình:

- Nếu tôi bị ung thư thì phải làm sao?

- Tôi sẽ chữa cho bằng được.

Câu trả lời của Ik Jun đã phần nào cho thấy sự quan tâm của anh dành cho người bạn thân lâu năm. Sau khi nhận được kết quả, Jung Won, Jun Wan và Seok Hyung đều vội vã đến hỏi thăm Song Hwa bằng một cách chỉ-có-họ-mới-hiểu-được.

Vai nữ chính đầu tiên sau hơn 10 năm làm nghệ thuật

Jeon Mi Do sinh ngày 4 tháng 8 năm 1982 ở Busan, Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp trường Đại học Myongji - Khoa Sân khấu và Điện ảnh và bắt đầu sự nghiệp trình diễn chuyên nghiệp với vở nhạc kịch Mr. Mouse vào năm 2006. Năm 2018, nữ diễn viên lấn sân sang mảng phim truyền hình với vai diễn Ra Ra- mẹ của Won Hee trong phim Mother. Năm 2019, cô tiếp tục thử sức trong bộ phim điện ảnh kinh dị, giả tưởng Metamorphosis.

Thoạt đầu, Jeon Mi Do chỉ có ý muốn vào vai bệnh nhân trong series Hospital Playlist nhưng Shin PD đã bất ngờ thông báo rằng ông đang cân nhắc vai nữ chính dành cho cô. Trong một cuộc phỏng vấn, Shin PD đã bày tỏ rằng: "Mặc dù chúng tôi là người tạo ra nhân vật nhưng chúng tôi cảm thấy rằng Mi Do đã được định để đóng vai Song Hwa".

Trước khi đi đến quyết định chọn nữ chính, Shin PD đã có một cuộc nói chuyện với nam diễn viên Jo Jung Suk và rất bất ngờ khi Jeon Mi Do chính là đáp án chung của hai người. Sau khi nghe Shin PD thuật lại câu chuyện có người đề xuất Jeon Mi Do vào vai Chae Song Hwa thì Jo Jung Suk lập tức đáp rằng: "Thật sự thì em cũng đang định giới thiệu Jeon Mi Do với PD. Nếu anh đang cân nhắc một tân binh thì em nghĩ anh nên suy nghĩ về cô ấy. Chúng em chưa bao giờ diễn chung và em thậm chí cũng không biết tính cách của cô ấy như thế nào nhưng em đã xem cô ấy diễn vở Once và diễn xuất của Mi Do thật sự rất thán phục. Hơn thế, em cũng nghe nhiều người bảo rằng cô ấy thật sự là một người rất tốt. Em tò mò không biết cô ấy sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò là một diễn viên như thế nào".

Màn trình diễn xuất sắc trong Hospital Playlist đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1982 nhận được đề cử cho giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong hạng mục truyền hình tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56. Sau buổi lễ, cái tên Jeon Mi Do xuất hiện dày đặc ở các diễn đàn Hàn Quốc khi khoảnh khắc cô rơi nước mắt trước màn biểu diễn của diễn viên nhí U Ju (Hospital Playlist) khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi.

Nữ hoàng nhạc kịch sở hữu một giọng ca ngọt ngào và đầy mị lực

Trước khi ra mắt ở mảng phim điện ảnh và truyền hình, Jeon Mi Do đã là một tên tuổi lớn trong sân khấu kịch với các màn trình diễn xuất sắc trong các vở kịch như Werther , Sweeney Todd, When We Were Seventeen và Maybe A Happy Ending.

Tuy trong Hospital Playlist, Chae Song Hwa là một nữ bác sĩ có giọng hát lệch tông nhưng ở ngoài đời, Jeon Mi Do chính là một nữ ca sĩ sở hữu chất giọng thiên phú. Những bản OST cô trình bày đều đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc như Violet Fragrance (Reply 1988), I Knew I Love (Hospital Playlist),… Đặc biệt ca khúc I Knew I Love đã đạt vị trí số 1 trên Gaon Digital Chart.

"Tôi cảm thấy sợ khi đọc những bình luận của cư dân mạng"

Nổi tiếng ở độ tuổi 38, Jeon Mi Do sợ hãi với những bình luận từ cộng đồng mạng. Những kỉ lục cô nhận được đều do bạn bè và người thân cô thông báo thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên bộc bạch khi được hỏi liệu cô có cảm thấy bản thân ngày càng nổi tiếng hay không: "Gần đây tôi có để ý một chút. Thành thật mà nói, tôi tránh xa những bình luận và phản ứng của mọi người vì tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng những người tôi biết sẽ gửi chúng cho tôi. Khi nhận thấy OST của tôi đạt vị trí số 1, tôi nhận ra rằng mọi người thực sự yêu thích bộ phim. Mọi người đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn qua Instagram và theo dõi tài khoản của tôi. Số người nhận ra tôi trên đường phố cũng tăng lên rất nhiều. Tôi đã nghĩ mọi người sẽ không nhận ra tôi nếu tôi không đeo kính, nhưng họ nhận ra tôi ngay cả khi tôi đeo khẩu trang".

Được biết, Jeon Mi Do kết hôn với một người ngoài ngành vào năm 2013. Cuộc sống hôn nhân của nữ minh tinh rất kín tiếng và hiếm khi cô nhắc đến chồng trên sóng truyền hình.

Hospital Playlist được phát sóng vào 19h thứ 5 hàng tuần trên tvN và trên Netflix lúc 21 giờ cùng ngày.

Nguồn ảnh: Tổng hợp