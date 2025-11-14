Sáng 14-11, người dân một khu đô thị nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi kinh hãi phát hiện hàng ngàn con giun trồi lên mặt đất, bò la liệt và chết trên vỉa hè.

Khu đô thị này khá lớn và có bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính, xung quanh khuôn viên khu đô thị. Phía dưới các bãi cỏ này là nơi sinh sống của rất nhiều giun đất.

Hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất, bò vào vỉa hè chết la liệt

Một số người dân cho biết mấy ngày qua không có mưa, tuy nhiên vào đêm 13-11 giun bắt đầu trồi lên mặt đất.

Hàng ngàn con giun đất bò lên vỉa hè cuộn tròn vào nhau rồi chết. Hiện tượng này lần đầu xuất hiện khiến cư dân tại khu đô thị khá hoang mang; nhiều người là phụ nữ, trẻ em khiếp sợ trước hình ảnh trên.

Quảng Ngãi: Hiện tượng kỳ lạ khi hàng ngàn con giun trồi lên mặt đất

Cuối năm 2024, một người dân thành phố Vũng Tàu cũ đăng tải clip ghi lại cảnh hàng ngàn con giun đất bò lên tường sau cơn mưa lớn.

Theo một chuyên gia nông nghiệp, có nhiều nguyên nhân khiến giun trồi lên mặt đất như thiếu oxy, thay đổi nhiệt độ, thời tiết…

Cũng có thể vùng đất nơi giun trú ngụ được bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân… Chuyên gia cho biết hiện tượng này rất bình thường, người dân không cần lo lắng.