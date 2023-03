Quang Hải bất ngờ về V League, đầu quân cho đội bóng tham vọng vô địch nhất?

Quang Hải sẽ rời Pau FC

Trước đó, truyền thông Pháp đã rộ thông tin rằng Quang Hải sẽ trở lại Việt Nam sau khi cuộc phiêu lưu ở Ligue 2 không được thành công như mong đợi của anh. Tiền vệ sinh năm 1997 này chỉ ghi đúng 1 bàn thắng cho Pau FC sau hơn nửa năm. Thời gian gần đây, anh gần như không được đoái hoài ở đội một, mà bị đẩy xuống đội hai ở giải hạng năm.

Tờ La Republique des Pyrenees nhận định rằng "Quang Hải và người đại diện mới Michele Donato Fersini hiểu rằng họ không thể kiên nhẫn hơn được nữa khi mà cơ hội thi đấu ở đội một Pau FC bây giờ là gần như không có. Mùa giải ở châu Âu sắp kết thúc, và ban lãnh đạo Pau FC không thể mạo hiểm trao cơ hội cho một cầu thủ sa sút trầm trọng như Quang Hải vì họ còn đang lo đua trụ hạng". Trong khi đó, ký giả Julien Parisot của Maligue2 thì cho rằng Quang Hải khó có thể tìm được một đội bóng khác ở châu Âu. "Phải nói rằng việc tìm được hợp đồng trên thị trường chuyển nhượng ở châu Âu là rất khốc liệt với những cầu thủ đến từ Đông Nam Á, vì nhiều lý do".

Người đại diện Michele Donato Fersini của Quang Hải tại trụ sở VFF

Tối qua, phóng viên Thethaovanhoa.vn đã liên hệ với ông Michele Donato Fersini và nhận được câu trả lời rằng ban lãnh đạo Pau FC đã bật đèn xanh để cho Quang Hải ra đi. Và đội bóng "giải cứu" ngôi sao này là một đội bóng giàu tham vọng tại V-League. Được biết, CLB này sẵn sàng trả một số tiền không nhỏ cho một năm hợp đồng còn lại của Quang Hải để đưa anh về. Cũng theo tiết lộ của ông Donato, khi trở về Việt Nam, Quang Hải không phải xa nhà, và vẫn sẽ khoác áo số 19 quen thuộc. Sau khi Ligue 2 kết thúc vào ngày 3/6, Quang Hải và người đại diện sẽ trở về Việt Nam và trực tiếp đàm phán nốt những chi tiết cụ thể với đội bóng mới.

Tháng Sáu này, ông Donato và Quang Hải đã hẹn nhau cùng trở về Việt Nam

Công An Hà Nội để dành số áo 19 cho Quang Hải?

Liệu bến đỗ kế tiếp của Quang Hải có phải đội bóng cũ Hà Nội FC? Thực tế từ ngày Quang Hải ra đi, đội bóng áo tím đã thích nghi khá nhanh với việc không có anh, và vẫn giữ được đẳng cấp của đội bóng hàng đầu V-League. Chiếc áo số 19 của Quang Hải giờ đã được chuyển giao cho tiền vệ trẻ đầy tiềm năng Nguyễn Văn Trường - người vừa tỏa sáng trong màu áo U20 Việt Nam.

Hà Nội FC có thể không cần Quang Hải, nhưng đội bóng cùng thành phố với họ, Công An Hà Nội thì lại khác. Sau khởi đầu tưng bừng khi thắng đậm Bình Định 5-0, đội bóng ngành công an trải qua ba vòng đấu liên tiếp không thắng (1 hòa, 2 thua). Ngoài hàng thủ chưa thực sự chắc chắn, vấn đề của Công an Hà Nội chính là một hàng tấn công vẫn còn thiếu ý tưởng. Đó là lý do họ đã đón chân sút Juvhel Fred Tsoumou (người lập hat-trick vào lưới Văn Lâm) trở lại, và xa hơn, chính là Quang Hải. Trong danh sách đăng ký của Công An Hà Nội hiện tại, số áo 19 vẫn đang được để trống. Và giờ, chúng ta đã hiểu nguyên do.

Công An Hà Nội vẫn để sẵn số áo 19 chờ Quang Hải

Có thể nhiều người cho rằng trở lại V League là một bước lùi của Hải, nhưng rõ ràng trong tình cảnh này của anh, đó lại là giải pháp tốt nhất, an toàn nhất. Cần nhắc lại rằng trước Quang Hải, Công Phượng đã từng tỏa sáng cùng TPHCM và HAGL sau khi rời Sint Truiden. Văn Lâm cũng thi đấu ấn tượng và thành công cùng Bình Định sau khi không được Cerezo Osaka trọng dụng.

Gia nhập Công An Hà Nội, Quang Hải sẽ tái ngộ những đồng đội mà anh đã quen thuộc lâu nay như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, và có thể cả HLV Park Hang Seo nữa khi đang có những đồn đoán nhà cầm quân người Hàn và trợ lý Lee Young Jin sẽ gia nhập ban huấn luyện đội bóng ngành Công An.

Chào mừng anh trở lại, Quang Hải!