Quang Đăng, Maitinhvi ngồi “ghế nóng” cuộc thi nhảy Hola Showcase 2023

Cuộc thi Hola Showcase do Đại học FPT Hà Nội tổ chức, nhằm tạo ra một sân chơi giúp các bạn trẻ phô diễn kỹ năng vũ đạo, tự tin thể hiện cá tính và thoả sức sáng tạo. Đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa những nhóm nhảy cực chất đến từ các trường THPT, lan toả năng lượng tích cực và lối sống lành mạnh cho giới trẻ.

Hola Showcase mùa 2 trở lại hứa hẹn sẽ mang tới những màn trình diễn bùng nổ, sáng tạo. Ảnh: Đại học FPT

Cuộc thi dành cho toàn thể học sinh của các trường THPT trên địa bàn 7 tỉnh/thành phố sau: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương.

Đặc biệt, điều khiến Hola Showcase trở nên HOT hơn bao giờ hết chính là sự xuất hiện của bộ ba giám khảo "chất hơn nước cất" với tài năng và kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong giới vũ đạo của Việt Nam. Cùng xem họ là ai nhé!

Maitinhvi – nữ dancer hàng đầu trong giới Hiphop

Nhiều năm cống hiến và sống hết mình để phát triển Hiphop Việt, Maitinhvi đã trở thành một trong những dancer có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì trong cộng đồng. Maitinhvi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ trẻ bởi sự nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ với đam mê của mình.

Đây là lần thứ 2 Maitinhvi đảm nhận "nhiệm vụ" giám khảo tại Hola Showcase. Trở lại Đại học FPT Hà Nội, nữ dancer khẳng định sự nhiệt huyết, sáng tạo và những sân khấu đầy cảm xúc ở mùa 1 đã để lại ấn tượng sâu đậm cho cô. Maitinhvi rất mong chờ những màu sắc mới, cá tính mới trong mùa 2 này.

Quang Đăng – chủ nhân "vũ điệu rửa tay" làm mưa làm gió mạng xã hội

GenZ có lẽ không hề xa lạ với cái tên Quang Đăng - một trong những vũ công, biên đạo nổi tiếng nhất Việt Nam. Anh là người từng mang "vũ điệu rửa tay – Ghen Covy" viral khắp thế giới. Anh chàng dancer điển trai đã giành vô số giải thưởng lớn từ trong nước đến quốc tế.

Đến với Hola Showcase, Quang Đăng rất hào hứng và chờ đợi được nhìn thấy các bạn học sinh nhảy bằng cả đam mê. Quang Đăng không quên dành lời khuyên cho các thí sinh dự thi: "Hãy thật sáng tạo, luyện tập thật chăm chỉ, rèn luyện sự tự tin, kỹ thuật biểu diễn và đầu tư trang phục một cách thông minh. Đặc biệt, các bạn hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt để toả sáng trên sân khấu".

An Du – Hoa khôi Đại học FPT Hà Nội 2018 – cựu thành viên Hanoi X-Girls

Đồng hành cùng Quang Đăng và Maitinhvi trên ghế giám khảo còn có sự góp mặt của Hoa khôi Đại học FPT Hà Nội 2018 – Nguyễn Bảo Ngọc (An Du). Không chỉ là một cựu sinh viên Đại học FPT – Founder FPTU Soleil Crew, An Du còn từng là một dancer thuộc nhóm nhảy Hanoi X-Girls. Trở lại "mái nhà xưa" trong vai trò hoàn toàn mới, An Du hy vọng các thí sinh sẽ "cháy" hết mình và mang đến nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo.

Để trở thành quán quân Hola Showcase năm nay, các nhóm dự thi cần vượt qua 2 vòng: Vòng sơ loại (online) và vòng Chung kết (offline). Vòng sơ loại sẽ chọn ra 12 nhóm bước vào vòng Chung kết, trong đó gồm 11 tiết mục xuất sắc nhất được BGK chấm điểm và lựa chọn, cùng 1 tiết mục được yêu thích thông qua bình chọn online.

Vòng Chung kết sẽ diễn ra tại Đại học FPT campus Hoà Lạc vào ngày 16/4. Tổng giải thưởng của Hola Showcase 2023 lên tới gần 100 triệu đồng. Đội quán quân sẽ mang về giải thưởng trị giá 30 triệu đồng (tiền mặt).

Các bạn học sinh quan tâm đến Hola Showcase có thể tìm hiểu về thể lệ cuộc thi tại đây