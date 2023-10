Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang nói về tin đồn mua giải, tiết lộ thời điểm sẽ kết hôn

Lê Thu Trang (SN 1997, Hà Nội), thí sinh team Lan Khuê chính thức trở thành quán quân The New Mentor mùa đầu tiên - có thể nói là một kết quả gây sốc cho khán giả của chương trình này. Không phủ nhận năng lực và tài năng của cô nàng, nhưng vì trải qua một chặng đua dài không ghi quá nhiều dấu ấn, thậm chí chưa từng thắng ở phần thi nào trước đó, nhưng đêm chung kết lại ẵm trọn ngôi vị cao nhất khiến netizen dấy lên nghi vấn "mua giải".

Lê Thu Trang (SN 1997, Hà Nội), thí sinh team Lan Khuê chính thức trở thành quán quân The New Mentor mùa đầu tiên

Quá nhiều đồn đoán không thiện ý vây quanh, Lê Thu Trang chính thức lên tiếng phủ nhận nghi vấn này. Cụ thể, quán quân The New Mentor 2023 chia sẻ như sau: "Trời ơi ác nữa! Chương trình làm ra bao nhiêu tiền rồi nhà tôi như thế này làm sao mua giải được mấy bạn ơi. Nói chung là không có mua giải, Trang đến với chương trình này bằng hai bàn tay trắng. Nghĩa là Trang đi làm lâu nay và tích góp tiền, đến với chương trình cũng nhờ sự hỗ trợ của những anh em trong nghề. Đó là photographer (nhiếp ảnh gia), stylist hỗ trợ cho mình từng bộ hình mà không lấy tiền.

Thế nên là mọi người cũng đủ hiểu Trang đi năn nỉ, ỉ ôi để được hỗ trợ chứ làm gì có tiền mua giải. Nếu có tiền mua thật, thì Trang sẽ để lại số tiền đó làm việc khác, giúp cho cuộc sống hiện tại tốt hơn. Mọi người nói mua như thế chắc là tôi khóc mất!".

Lê Thu Trang đáp trả tin đồn mua giải. (Nguồn: hacchic.group)

Hành trình để có được ngày hôm này của Lê Thu Trang cũng không dễ dàng gì, khi có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng đều không may mắn dừng chân khá sớm. Trước khi tham gia The New Mentor, Thu Trang lọt top 3 Miss Earth Vietnam 2018, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, là HLV catwalk của Miss Universe Vietnam 2022.

Cô cũng tự nhắc nhở mình trước và sau cuộc thi đều làm tròn cương vị là một cô giáo - bởi hiện tại, Lê Thu Trang là giáo viên dạy catwalk, từng hướng dẫn nhiều hoa hậu, á hậu tại các cuộc thi sắc đẹp. Chính vì thế, nhiều bình luận cho rằng cô xứng đáng là một New Mentor thế hệ mới, vì: Dạy được, dẫn dắt được, có tinh thần làm việc nhóm và kinh nghiệm dày dặn.

Những hình ảnh chuyên nghiệp mà Lê Thu Trang đăng tải trên trang cá nhân

Thêm nữa, sau đêm chung kết đó, những tò mò về đời tư của Lê Thu Trang ngày càng nhiều. Đặc biệt là bạn trai đã đồng hành cùng nhau hơn 3 năm. Sau chia sẻ thẳng thắn về việc không mua giải, cô cũng nói luôn về chuyện tình của mình - bạn trai là Quang Sơn (diễn viên): "Mình với bạn trai quen nhau được 3 năm, thường xuất hiện cùng nhau trong các chương trình lớn. Đó là bạn đồng hành, cũng là người thầy giúp Trang trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Việc kết hôn thì chắc chắn là có dự định trong tương lai, hai gia đình cũng đã gặp nhau. Nhưng hiện tại, cả hai đều đang muốn tập trung vào công việc nhiều hơn".

Gia đình và bạn trai đều đang ủng hộ để Trang có chỗ đứng nhất định trong làng người mẫu. Với sự ủng hộ lớn lao này, tin chắc Lê Thu Trang sẽ ngày càng khẳng định được tài năng của mình trên chặng đường theo đuổi sự nghiệp sắp tới!

Lê Thu Trang và bạn trai Quang Sơn