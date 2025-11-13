Quan điểm gây bão: "Các phụ huynh, xin đừng hỏi những câu VÔ TRI thế này nữa, thầy cô đọc được sẽ xấu hổ lắm"

Cứ mỗi độ tháng 11 chạm ngõ, trên khắp các diễn đàn phụ huynh lại bắt đầu râm ran những câu hỏi quen thuộc: "20/11 nên tặng quà gì cho cô?"; "Tặng bao nhiêu là hợp lý?"; "Tặng phong bì thì đặt mức bao nhiêu cho 'đẹp đội hình'?"...

Câu chuyện tưởng đã quá quen, nhưng năm nào cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Và mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội bỗng gây bão khi thẳng thắn viết: "Các quý vị phụ huynh ơi, xin đừng lên group hỏi những câu vô tri như vậy nữa. Thầy cô đọc được sẽ xấu hổ lắm."

Theo người này, không phải tự nhiên mà mỗi ngành có một ngày vinh danh. Tôn sư trọng đạo là truyền thống ngàn đời, nhưng mọi sự tri ân đều phải đúng dịp, đúng cách và quan trọng nhất là đúng ý nghĩa. Quà vốn để bày tỏ lòng biết ơn, chứ không phải chuyện mặc cả giá trị.

Bài viết gây chú ý

Phụ huynh đưa ra quan điểm: Ngày 20/11 là dịp tôn vinh nhà giáo, muốn tặng món quà nhỏ cũng được, không ai cấm. Nhưng quà dù là tấm thiệp, bó hoa hay gói bánh chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ lòng biết ơn, chứ không phải từ… khảo sát giá thị trường trên mạng xã hội.

Bởi lẽ, trong môi trường giáo dục, chuyện tặng - nhận luôn nhạy cảm. Thầy cô có lương, có công việc rõ ràng. Quà tặng chỉ là một niềm vui bé nhỏ, không thể biến thành "gánh nặng xét nét giá trị". Bản thân nhiều giáo viên nếu đọc được các bài "nên tặng quà bao nhiêu?" sẽ cảm thấy bị tổn thương, cứ như việc nhận quà là một áp lực hay một… khoản thu cố định nào đó.

Thực tế, đa phần phụ huynh hỏi trên mạng chỉ vì muốn tham khảo. Họ ngại lạc quẻ, ngại bị đánh giá, ngại mình làm khác người. Ý tốt đôi khi lại bị bóp méo bởi những lời công kích. Nhưng nhiều người không hiểu: một bài hỏi tưởng vô hại có thể trở thành mồi lửa để một số tài khoản cực đoan lao vào nhận xét giáo viên bằng những câu đầy ác ý.

Phong bì ngày 20/11 có thể là "gánh nặng" về tài chính cho nhiều phụ huynh (mà chủ yếu do phụ huynh tự áp đặt, không thầy cô nào đòi hỏi), nhưng đôi khi, đó là gánh nặng tâm lý cho cả giáo viên. Nhận thì đôi khi bị "bĩu môi", cho rằng "chỉ chờ có thế". Từ chối thì sợ bị cho là "chảnh", là chê quà ít, quà nhiều. Mấy ai tặng quà xuất phát từ sự biết ơn, từ tình cảm mến yêu, tri ân, hay chỉ "mất tiền" để yêu cầu đổi lại sự quan tâm, chăm sóc của giáo viên đối với con mình?

Trên thực tế, nhiều giáo viên đã mong không được nhận quà trong ngày này để khỏi "dùng dằng", có thể mất lòng phụ huynh còn đẩy bản thân vào cảnh khó xử.

Ảnh minh họa

Nhiều năm làm giáo viên, nhiều năm trải qua đủ cung bậc cảm xúc của ngày 20/11, cô Ngô Thị Thúy Nga, giáo viên dạy Văn ở Nghệ An nhận định:

Trong chốn bon chen, chật vật của gánh mưu sinh nhọc nhằn, có thêm các ngày lễ kỷ niệm, đồng nghĩa với việc con người có thêm cái cớ để bước chậm hơn, xích lại gần nhau hơn, để tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Âu cũng là điều cần làm và đáng trân quý. Tôn sư trọng đạo cũng là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta.

Tuy nhiên, cô Nga cũng nói thêm: "Tôi vẫn luôn tâm đắc ý kiến trong một bài báo, rằng: Thầy không cần tôn vinh. Thầy cần trò nối đạo, đó mới là chân hạnh phúc của sư phụ! Với lại, nhớ, tin, yêu giữ trong lòng trò là điều đáng trân quý, là niềm hạnh phúc vô bờ của thầy cô rồi. Phần lớn thầy cô vẫn luôn luôn dõi theo từng bước đi của học trò mình, trên mọi nẻo đường đời.

Và đương nhiên, thầy cô luôn muốn gặp lại các em, sau những tháng ngày xa cách. Nhưng điều này, chúng ta có thể thực hiện vào vô vàn những dịp khác, như Tết, những ngày trò trở về trường, những lúc nhớ cô thầy... Hay bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm... Như thế đã là quá đủ ấm áp".

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vốn là dịp để tri ân những đóng góp thầm lặng của các nhà giáo. Đừng để nó trở thành "gánh nặng" cho cả phụ huynh lẫn giáo viên. Món quà ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở sự chân thành, tôn trọng và hợp tác từ phía phụ huynh trong hành trình giáo dục con em.

Như phụ huynh đã nói: "Chúng ta nên dành cho thầy cô sự tôn trọng và để thầy cô được ở đúng vị trí của mình. Để tất cả học sinh được đối xử công bằng, đừng làm cho hình ảnh người thầy trở nên xấu trong mắt trẻ".